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Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Esat öldü mü?

15.05.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in sezona damga vuran yapımı olan Masumlar Apartmanı dizisinin 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Han’ın yaptıkları bir bir ortaya çıkarken Esat’ın durumu ise en büyük merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı dizisi 34. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı dizinin yeni bölümünde en çok merak edilen konuların başında; Anıl’ın Esat’ı kafasına taşla vurduktan son ölüp ölmediği geliyor. Naci’nin ortaya çıkması ise Han’ı tedirgin ediyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

Masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle salı günü 20.00'de TRT 1'de.

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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