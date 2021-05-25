Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı| Nasıl bir kötülük var senin içinde!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Yayınlanan fragmanda köşeye sıkışan Han, gerçekleri İnci'nin öğrenmesinden korkarken, kaybetme korkusu ile karşı karşıya kalır. Öte yandan Neriman ve Ege cephesinde yaşanan beklenmedik gelişme herkesi şoke eder.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han’ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.

İnci’yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci’nin yardımlarıyla Gülben’e büyük bir sürpriz planlar. Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde sokar. Naci’yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.



MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir.