MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı| Nasıl bir kötülük var senin içinde!

Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı| Nasıl bir kötülük var senin içinde!

25.05.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı dizisi Masumlar Apartmanı'nın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde gerçekleri öğrenen Safiye ile Han arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Han yaptıklarının bir açıklaması olduğunu düşünürken, ablasının gösterdiği bu tavır karşısında ne yapacağını bilemez. Öte yandan Safiye'nin aklı Naci'nin hastalığı ve tedavisindedir. Peki Safiye Naci'yi tedavi için ikna edebilecek mi?

Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı| Nasıl bir kötülük var senin içinde!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Yayınlanan fragmanda köşeye sıkışan Han, gerçekleri İnci'nin öğrenmesinden korkarken, kaybetme korkusu ile karşı karşıya kalır. Öte yandan Neriman ve Ege cephesinde yaşanan beklenmedik gelişme herkesi şoke eder.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han’ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.

Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı| Nasıl bir kötülük var senin içinde!

İnci’yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci’nin yardımlarıyla Gülben’e büyük bir sürpriz planlar. Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde sokar. Naci’yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.
Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı| Nasıl bir kötülük var senin içinde!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir.

![Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı| Nasıl bir kötülük var senin içinde!](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13314764/640xauto.jpg)

Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman’la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege’ye ani bir adım attıracaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Fatma dizisinin ikinci sezonu için fragman bekleniyorFatma dizisinin ikinci sezonu için fragman bekleniyor
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Merve Dizdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

Baskınlar 06.00'da başladı! Türkiye genelinde operasyon

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

AK Partili vekil ziyaret sırasında öğrendi! Korkunç olay

AK Partili vekil ziyaret sırasında öğrendi! Korkunç olay

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

Şoke eden ölüm! Tanga ipi neden oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Bikinisi küçük geldi! Herkes ona baktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.