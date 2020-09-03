MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Masumlar Apartmanı 1. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Masumlar Apartmanı 1. bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 21:47 | Son Güncelleme

Yeni yayın dönemine hazırlanan TRT 1’in yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın yayın tarihi belli oldu. Dizinin ilk fragmanı da yayınlandı. Peki Masumlar Apartmanı dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı.

Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

OGM Pictures’in yapımcılığını üsstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde ise Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar yer alıyor.

farah

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

Masumlar Apartmanı, yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla 15 Eylül Salı günü TRT 1’de başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
Kuruluş Osman'a bir transfer dahaKuruluş Osman'a bir transfer daha
O karardan sonra merak konusu olduO karardan sonra merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yeni bölüm fragmanı olay oldu!
Yeni bölüm fragmanı olay oldu!
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Hayat dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Adem ve Yasemin arasındaki gerilim artıyor! Yeni Hayat 1. bölüm izle!
Yeni Hayat dizisinde gerilim artıyor!
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
İddialı dizi için geri sayım başladı!
Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı
Yeni sezon tarihi açıklandı!
Tülin Özen, Kırmızı Oda'da hangi rolde oynayacak? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor?
Kırmızı Oda dizisiyle ekrana dönüyor!
Kuruluş Osman dizisine bir transfer daha! İşte Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncuları
Kuruluş Osman'a bir transfer daha
Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi
EDHO açıklaması! Müjdeyi verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.