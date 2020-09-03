Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Masumlar Apartmanı 1. bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 15 Eylül Salı günü TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak güçlü bir oyuncu kadrosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

OGM Pictures’in yapımcılığını üsstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor. Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde ise Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

Masumlar Apartmanı, yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla 15 Eylül Salı günü TRT 1’de başlayacak.



