Masumlar Apartmanı dizisi sosyal medyayı salladı! Masumlar Apartmanı 1. bölüme damga vuran çöp ev sahnesi!

TRT 1 ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile izleyiciyle buluşan diyen dizi "Masumlar Apartmanı" Twitter'da gündem oldu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı tanıtımları kadar oyuncu kadrosuyla da merak uyandırdı. Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer de yer alıyor. OGM Pictures’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Lostuvalı oturuyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı dizisi ekrana gelen ilk bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da TT listesinde ilk sıralarda yer alan Masumlar Apartmanı dizisi hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları:

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?



Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?



