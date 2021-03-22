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Masumlar Apartmanı dizisinde koronavirüs şoku! İste Masumlar Apartmanı’nın Esat’ı Uğur Uzunel'in sağlık durumu

22.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1’in ilgi ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı’nın sevilen oyuncusu Uğur Uzunel'in koronavirüse yakalandığı açıklandı çıktı. Önlemlerin alındığı sette herkese test yapılırken çekimlerin bir süre durdurulduğu belirtildi.

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Düzenli teste giren oyuncuların Uğur Uzunel’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Uğur Uzunel'in sağlık durumu nasıl?

Uğur Uzunel'in sağlık durumu nasıl?

Uğur Uzunel'in sağlık durumu nasıl?
TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.
 Durumu iyi olan Uğur Uzunel'in tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.

UĞUR UZUNEL KİMDİR?

UĞUR UZUNEL KİMDİR?
12 Kasım 1988'de İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kadifekale'de doğan Uğur Uzunel, lise eğitiminin sonuna dek İzmir Bornova'da yaşadı.
İlk okul 2.sınıftan bu yana tiyatroda çeşitli gösterilerde yer alan Uğur Uzunel, küçük yaştan oyuncu olmaya karar verdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında okuyan Uğur Uzunel, ilk televizyon deneyimini Ağır Roman Yeni Dünya projesinde yaşadı.
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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