Masumlar Apartmanı Güldür Güldür Show'da skeç oldu! İşte Güldür Güldür yeni bölüm fragmanı

Show TV'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show’un bu haftaki fragmanı dikkat çekti. Gündemin farklı konularını kendi mizahi üsluplarıyla yorumlayan ekip, bu sefer dizi dünyasını ele aldı. Güldür Güldür'deki skeçte, TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı'na gönderme yapıldı.

Yeni bölüm tanıtımında yer alan Malumlar apartmanı adlı skeç kısa zamanda sosyal medyada büyük beğeni topladı. Doğa Rutkay, Mahir İpek, Onur Buldu Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya ve Aziz Aslan'ın yer aldığı tanıtım sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.



Güldür Güldür Show, Malumlar Apartmanı'nın yer aldığı skeciyle Salı akşamı Show TV’de ekrana gelecek.

