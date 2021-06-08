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Masumlar Apartmanı İnci öldü mü? Farah Zeynep Abdullah ayrılıyor mu?

08.06.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, 8 Haziran Salı günü final yapıyor. Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finalinde ise izleyiciyi üzen birçok duygusal sahne yaşandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan dizide başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılacağı iddiaları da bu akşamki sezon finali ile netleşmiş oldu.

Masumlar Apartmanı İnci öldü mü? Farah Zeynep Abdullah ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı dizisinin, romantik ikilisi Gülben ve Esat aşkı ise, Gülben’in korkuları sebebiyle son buldu. Kendisinin problemli olduğunu ve Esat’ı mutlu edemeyeceğini düşünen Gülben, çok zor ve duygusal bir konuşmanın ardından Esat’tan ayrıldı. Masumlar Apartmanı, 8 Haziran günü gerçekleşen sezon finali ile izleyicisini ekrana kilitledi.

TRT 1 ekranlarında Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan dizi, yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyunculukları ile dikkat çeken dizinin karakterleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

DİZİYE VEDA!
İnci’nin hamile olduğunu öğrenen Han, İnci’yle arasını düzeltmek için bunu bir fırsat olarak görür. Ancak İnci ise Han ile beraber olmak istemez. Han’a aşık olmasına rağmen, bu şekilde bir evlilik yapmak istemediğini ve çocuğunu bu şekilde büyütmek istemediğini söyleyerek Han’dan ayrıldı.

Gülben ve Esat arasındaki ilişki ise, Gülben’in korkuları sebebiyle son buldu. Gülben’in kendisinin problemli olduğunu ve Esat’ı mutlu edemeyeceğini düşündüğü için son bulan aşkta, Esat’ın kendisinden daha iyisini hak ettiğini düşünür.

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Son zamanlarda gündemde sıklıkla yer alan dizinin İnci’si Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılacağı ise bu akşamki sezon finali ile belli oldu. Han’ı her ne kadar sevse de annesi gibi yapmak istemediği için Han’dan ayrılan İnci, daha sonra pişman olur. Sevilen diziye veda ettiği kesinleşen İnci, Han’a geri dönmek isterken kaza yaptı.

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Bu şekilde Farah Zeynep Abdullah, diziden ölerek ayrılmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir daha seyretmeyeceğiz, senaryoyu oyuncuların durumuna göre değiştirmek, hamile bir kadını öldürerek diziden ayırıp, eşinide psikotik şizofren haline getirmek ancak kişilik bozukluğu olan birinin eseri olabilir, yuhh yani! İnsanların umutlarını yok etmeye hakkınız yok.

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