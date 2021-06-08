Masumlar Apartmanı İnci öldü mü? Farah Zeynep Abdullah ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı dizisinin, romantik ikilisi Gülben ve Esat aşkı ise, Gülben’in korkuları sebebiyle son buldu. Kendisinin problemli olduğunu ve Esat’ı mutlu edemeyeceğini düşünen Gülben, çok zor ve duygusal bir konuşmanın ardından Esat’tan ayrıldı. Masumlar Apartmanı, 8 Haziran günü gerçekleşen sezon finali ile izleyicisini ekrana kilitledi.

TRT 1 ekranlarında Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan dizi, yayınlandığı ilk günden beri izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyunculukları ile dikkat çeken dizinin karakterleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

DİZİYE VEDA!

İnci’nin hamile olduğunu öğrenen Han, İnci’yle arasını düzeltmek için bunu bir fırsat olarak görür. Ancak İnci ise Han ile beraber olmak istemez. Han’a aşık olmasına rağmen, bu şekilde bir evlilik yapmak istemediğini ve çocuğunu bu şekilde büyütmek istemediğini söyleyerek Han’dan ayrıldı.

Gülben ve Esat arasındaki ilişki ise, Gülben’in korkuları sebebiyle son buldu. Gülben’in kendisinin problemli olduğunu ve Esat’ı mutlu edemeyeceğini düşündüğü için son bulan aşkta, Esat’ın kendisinden daha iyisini hak ettiğini düşünür.