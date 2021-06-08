Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Her Salı TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı, bugün yayınlanacak olan bölümüyle sezon finali yapacak. Sevilen dizinin sezon finali bölümünde oldukça önemli bir ayrılık yaşanacak. 'İnci' karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı haberi sevenlerini üzmüştü. Peki Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu?

MASUMLAR APARTMANI İNCİ ÖLÜYOR MU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın bugün ekrana gelecek sezon finali merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde sevilen diziden Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı konuşuluyordu. Abdullah'ın dizideki stresli ve dramatik sahnelere dayanamadığı, bu nedenle diziden ayrılacağı yönünde iddialar konuşulmuştu. Son haberlere göre İnci karakteri, sezon finali bölümünde sevilen diziye veda edecek.

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Sezon finali olacak dizinin 37. bölümünde İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han, İnci’nin onu terk etmemesi amacıyla onu ikna etmeye çalışır. İnci ise oldukça kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrenmiş olduğu başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.