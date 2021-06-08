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Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

08.06.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından televizyona uyarlanan ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı bu hafta sezon finali ile ekranlarda olacak. Sevilen dizinin sezon finalinde ise önemli bir ayrılık yaşanacak. Dizide 'İnci' karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı haberi gündeme gelmişti. Peki Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? İşte yanıtı...

Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

Her Salı TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Masumlar Apartmanı, bugün yayınlanacak olan bölümüyle sezon finali yapacak. Sevilen dizinin sezon finali bölümünde oldukça önemli bir ayrılık yaşanacak. 'İnci' karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı haberi sevenlerini üzmüştü. Peki Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu?

MASUMLAR APARTMANI İNCİ ÖLÜYOR MU?

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın bugün ekrana gelecek sezon finali merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde sevilen diziden Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı konuşuluyordu. Abdullah'ın dizideki stresli ve dramatik sahnelere dayanamadığı, bu nedenle diziden ayrılacağı yönünde iddialar konuşulmuştu. Son haberlere göre İnci karakteri, sezon finali bölümünde sevilen diziye veda edecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİ ÖZETİ...

Sezon finali olacak dizinin 37. bölümünde İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han, İnci’nin onu terk etmemesi amacıyla onu ikna etmeye çalışır. İnci ise oldukça kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrenmiş olduğu başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülürken ve ailesini toparlamaya çalışırken, diğer bir yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla oldukça karışık duygular içine girer. Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek ister ve sonunda bu konuda Gülben’le konuşmayı başarır.

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Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah
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