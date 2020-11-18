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Masumlar Apartmanı kırdı geçirdi... 17 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

18.11.2020 07:35 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı kırdı geçirdi... 17 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

17 Kasım 2020 Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 17 Kasım Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 17 Kasım 2020 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

17 Kasım Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 17 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Masumlar Apartmanı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masterchef Türkiye gibi programlar vardı. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

TV yayın akışı 18 Kasım 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 18 Kasım 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında "Hekimoğlu" dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" sonrasında yabancı sinema "Görevimiz Tehlike 3" izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Baraj" ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Masumlar Apartmanı" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra akşam kuşağında ise "Masterchef Türkiye" ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Güldür Güldür Show" dizisi yayınlandı.

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17 KASIM 2020 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 17 Kasım Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 17 Kasım Salı total reyting rakamları henüz açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberimiz güncellenecektir.

Geçtiğimiz hafta 10 Kasım Salı total reyting sıralaması şöyle olmuştu;

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Masumlar Apartmanı" totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında, akşam kuşağında izleyiciyle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni" en çok izlenenler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran "Masumlar Apartmanı" dizisi özet bölümü ile reyting yarışına beşinci sıradan girdi.

TV8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan "Masterchef Türkiye" programı total reyting sıralamasında altıncı oldu.

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