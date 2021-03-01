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Masumlar Apartmanı'nda çöp daire açılıyor! Safiye ve Gülben'i yıkan olay! Masumlar Apartmanı 24. yeni bölümde neler olacak?

01.03.2021 23:50 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı'nda çöp daire açılıyor! Safiye ve Gülben'i yıkan olay! Masumlar Apartmanı 24. yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 24. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Tansel Öngel ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde Han’ın çöp dairenin kapısını açışını korkuyla izleyen Safiye ve Gülben’i, büyük bir sürpriz bekleyecek. Safiye ve Gülben gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşayacak.

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı 2 Mart Salı akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 24. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı’nda çöp daire açılıyor. Safiye ve Gülben Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han’ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır.

İnci kafasında Han’a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır.

Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir.

İnci’nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi, Ezgi Mola,
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