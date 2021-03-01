Masumlar Apartmanı'nda çöp daire açılıyor! Safiye ve Gülben'i yıkan olay! Masumlar Apartmanı 24. yeni bölümde neler olacak?

TRT 1’in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı 2 Mart Salı akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 24. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı’nda çöp daire açılıyor. Safiye ve Gülben Gördükleri karşısında ikisinin de dünyasını yıkılır. Safiye büyük bir krize girer. Han’ın sakinleştirme çabaları ise sonuçsuz kalır.

İnci kafasında Han’a dair büyük sorularla eve döner, ancak ortalığı birbirine girmiş halde bulur. İsyan bayrağını çeken Neriman en çılgın maceralara hazırdır.

Teras katında gizlice arkadaşlarını ağırlamak ister. Ancak gecenin bir vakti terasa çıkan dörtlüyü büyük bir tehlike beklemektedir.

İnci’nin tavırlarından şüphelenen Han ise gözünü karartır ve hayatını kökten değiştirecek bir adım atar.



