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  4. Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Kazan dairesinde kim var?

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Kazan dairesinde kim var?

17.04.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı'ndan beklenen fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı 30. bölüm fragmanı ile heyecan doruğa yükseldi.

Salı akşamları büyük bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kazan dairesinde saldırıya uğrayan Esra, her şeyi İnci'ye anlatıyor. İkili, kazan dairesine giderek kimin zorla orada tutulduğunu öğreniyor.

Gerçekler ortaya çıkıyor!

Yeni bölüm fragmanında kapıcı Bayram, Naci'nin klarnetini Safiye'ye teslim etmek istiyor.
Fakat yaşadıklarını ve annesinin hayalini gören Safiye, zor anlar yaşıyor. Han'ın psikologda tartıştığı kişi evlerinin önüne kadar gelerek Gülben'i korkutuyor.
Gelen seslerden ötürü indiği kazan dairesinde başında vurularak bayıltılan Esra, yaşadıklarını İnci'yi anlatarak zorla tutulan kişinin Esat olabileceğini söylüyor.
Bunun ardından kazan dairesine inen Esra ve İnci’nin Han'ın zincirlediği kişiyi görüp görmeyeceği ise merak konusu oluyor.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi

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