Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Kazan dairesinde kim var?

Salı akşamları büyük bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kazan dairesinde saldırıya uğrayan Esra, her şeyi İnci'ye anlatıyor. İkili, kazan dairesine giderek kimin zorla orada tutulduğunu öğreniyor.