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Masumlar Apartmanı'nda Han kimi kazan dairesine zincirledi? Akıllarda 2 isim var

09.04.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarının sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçiren Han'ın kazan dairesine kilitlediği kişi seyirciler tarafından merak edildi. Akıllarda ise 2 isim var. Peki Masumlar Apartmanı'nda Han kimi kazan dairesine zincirledi? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI HAN'IN SAHNESİ OLAY OLDU! KAZAN DAİRESİNE KİMİ ZİNCİRLEDİ?

TRT1'de yayınlanan başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.
İlgiyle takip edilen TRT1 ekranlarının sevilen dizisinin 29. yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı.
Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçiriyor ve bir kişinin boğazına sarılıyor.

DOKTORUN TEŞHİSİNİ GÖRÜYOR!

DOKTORUN TEŞHİSİNİ GÖRÜYOR!
Ardından Han, defterini karıştırdığı doktorun kendi hakkında yapmış olduğu 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor.

KAZAN DAİRESİNDE KİM VAR?

KAZAN DAİRESİNDE KİM VAR?
Bunların yanı sıra Han'ın kazan dairesinde zincirleyerek tuttuğu kişinin kim olduğu hala gizemini korumaya devam ediyor.

HAN'IN KAZAN DAİRESİNE KİLİTLEDİĞİ KİŞİ NACİ Mİ?

HAN'IN KAZAN DAİRESİNE KİLİTLEDİĞİ KİŞİ NACİ Mİ?
Fragmanda Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını daha da güçlendiriyor.

KAZAN DAİRESİNDEKİ KİŞİ ESAT MI?

KAZAN DAİRESİNDEKİ KİŞİ ESAT MI?
Ancak Esra'nın kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor. Ayrıca fragmanda Han'ın Esat'ın boğazına yapışıp onu köşeye sıkıştırdığı da görülüyor. Kazan dairesine hapsedilen kişinin kim olduğu gelecek bölümde belli olacak.

Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana ekranların en çok konuşulan dizilerinden olmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu
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Ya eski öğretmeni yada eski sevgilisi

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