Masumlar Apartmanı'nda Han kimi kazan dairesine zincirledi? Akıllarda 2 isim var

TRT1'de yayınlanan başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.
DOKTORUN TEŞHİSİNİ GÖRÜYOR!
Ardından Han, defterini karıştırdığı doktorun kendi hakkında yapmış olduğu 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor.
HAN'IN KAZAN DAİRESİNE KİLİTLEDİĞİ KİŞİ NACİ Mİ?
Fragmanda Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını daha da güçlendiriyor.
KAZAN DAİRESİNDEKİ KİŞİ ESAT MI?
Ancak Esra'nın kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor. Ayrıca fragmanda Han'ın Esat'ın boğazına yapışıp onu köşeye sıkıştırdığı da görülüyor. Kazan dairesine hapsedilen kişinin kim olduğu gelecek bölümde belli olacak.
Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana ekranların en çok konuşulan dizilerinden olmaya devam ediyor.
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