Masumlar Apartmanı'nda Melisa Şenolsun fırtınası esecek! Yeni sezondan 2. fragman yayınlandı!

Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelen 37. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 2. sezonundan da çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Sezon finalinde İnci karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüş ve Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmıştı. Masumlar Apartmanı'na yeni sezonda ise ünlü oyuncu Melisa Şenolsun katıldı. Şenolsun yeni sezon fragmanında da seyirci karşısına çıktı.

Masumlar Apartmanı yeni sezonuyla 14 Eylül Salı akşamı TRT 1'de başlıyor.

