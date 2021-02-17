Masumlar Apartmanı'nda Safiye sonunda dışarı çıktı! Masumlar Apartmanı 22. son bölüme Naci ve Safiye'nin romantik buluşması damga vurdu

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 16 Şubat Salı akşamı izleyici ile buluşan 22. bölümüne Naci ve Safiye'nin lise yıllarından sonra ilk defa dışarıda buluştuğu anlar damga vurdu.

Safiye'yle olan ilk buluşmasına hazırlanan Naci'nin otel odasında baygın bulunması ve hastaneye kaldırılması Safiye'yi yıktı. Yeniden annesinin hayalini görmeye başlayan Safiye, Naci'yle telefonda konuştuktan sonra kendini toparladı. Naci'yle yeniden buluşan Safiye şık kıyafetlerini giydi ve sokağa adım attı. Naci ise unutamadığı aşkına otelin önünde şık bir çay sofrası hazırladı. İkili arasındaki buluşmada romantik anlar yaşandı.

HAN'IN CEYLAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

İnci ise Han'ın apartmanın terasında yaptırdığı özel odada bulduğu künyeyle şoke oldu. Han'ın eski aşkı Ceylan'ın künyesini bulan İnci, Han'dan hesap sordu. Ancak Han'ın sözleri üzerine ise Safiye'nin aralarını bozmak için künyeyi koyduğunu düşünen İnci, Safiye'nin karşısına çıktı. Safiye ise kardeşini kurtarmak için künyeyi kendisinin koyduğunu söyledi. Ancak Han'ın İnci'yle ayrı oldukları dönemde, kendisini görmek isteyen Ceylan'ı bu odada misafir ettiği ortaya çıktı.