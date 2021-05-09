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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, annesiyle pozunu paylaştı!

09.05.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar annesi ve kardeşiyle olan fotoğrafını "Anneler gününüz kutlu olsun canımın en içleri" notuyla paylaştı. Merve Dizdar'ın annesi Yıldız Dizdar'a olan benzerliği ise dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, annesiyle pozunu paylaştı!

Merve Dizdar, Gülben karakterini canlandırdığı Masumlar Apartmanı dizisindeki başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor.

Zor bir karakterin altından hakkıyla kalkan ve bizden biriymiş hissi veren Dizdar özel hayatında da oldukça mütevazı ve içten. Oyuncu Gürhan Altundaşar ile evli olan Dizdar, Instagram paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

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Sosyal medyada Anneler Günü'ne özel bir paylaşım yapan Merve Dizdar, takipçilerini oldukça şaşırttı. Merve Dizdar'ın annesi Yıldız Dizdar'a olan benzerliği dikkat çekti. Güzel oyuncu paylaşımına "Anneler gününüz kutlu olsun canımın en içleri" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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