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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Gupse Özay’ın telefonunu açmayınca fena laf yedi

13.03.2021 23:21 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Gupse Özay’ın telefonunu açmayınca fena laf yedi

Gupse Özay ile Merve Dizdar, Eltilerin Savaşı adlı komedi filminde birlikte başrolleri paylaşmıştı. Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle ekranlarda fırtına gibi esiyor. Merve Dizdar’ın eski rol arkadaşı Gupse Özay, telefonlarını açmayan Dizdar’a sosyal medyadan seslendi.

Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde de yer aldığı Eltilerin Savaşı filmi, önce sinemada gösterime girdi ama pandemi nedeniyle sinemalar kapanınca Temmuz ayında Netflix’te yayınlandı. Özay’ın başrolünü Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ ile paylaştığı film büyük ilgi gördü.

Merve Dizdar ve Gupse Özay’ın iki eltiyi oynadıkları Eltilerin Savaşı filminden sonra yakın arkadaş olmuşlardı. Filmde ikiliye, Uraz Kaygılaroğlu ve Ferit Aktuğ eşlik ediyor. Oyuncular, Instagram üzerinden zaman zaman konferans şeklinde görüntülü konuşma yaparken çekilen pozlarını paylaştılar. Ancak Dizdar şu sıralar çok yoğun. Malum TRT1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol almakta. Bu kez yeni projesinde de Ezgi Mola ile iyi bir ikili oldular.

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Hatta Gupse Özay ve Ezgi Mola da Merve Dizdar’la yakınlıkları ile ilgili esprili atışmalar da yaptılar bir ara. Özay, Dizdar’ı yeni işi için tebrik ederken, Ezgi Mola ile kendisiyle olduğundan daha fazla eğlenmemesi dileğinde de bulunmuştu espriyle…

"ONUN CANI SAĞ OLSUN"

Gupse Özay, son olarak yine 4’lü bir konferans yapmak üzere rol arkadaşlarını aramış ama Merve Dizdar telefonunu açmamış! 3 oyuncunun konuşurken çekilen pozları aşağıda. Gupse Özay, Merve Dizdar’a ufaktan taş atıyor paylaşımıyla.

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Özay’ın fotoğrafa düştüğü not güldürürken, telefonunu açmayan Merve Dizdar’a “Artık telefonlarımızı açmıyor, yepyeni arkadaşlar buldu. Ama onun canı sağ olsun…” notuyla ince bir sitem etti.


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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