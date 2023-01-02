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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rol gereği tesettüre girdi! Yeni imajı gündem oldu

02.01.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Merve Dizdar, yeni projesindeki rolü için başörtüsü taktı. Ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu. Merve Dizdar'ın tesettürlü haline yorum yağdı...

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar rol gereği tesettüre girdi! Yeni imajı gündem oldu

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Gülben karakteri ile büyük beğeni toplayan Merve Dizdar, oyunculuğu ile kendine hayran bırakmıştı. Dizdar, şimdi ise Star Tv'nin yeni dizisi Ömer için tesettüre girdi. Ünlü oyuncunun yeni imajına sosyal medyada yorum yağdı. İsrail dizisi Shitsel’in yerli uyarlaması olan Ömer dizisi 9 Ocak'ta ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

MERVE DİZDAR TESETTÜRE GİRDİ!

TRT1'de iki sezon süren Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteri ile büyük beğeni toplayan Merve Dizdar yeni projesi Ömer için tesettüre girdi. Ömer karakterinin ablası Nisa rolüyle karşımıza çıkacak olan Merve Dizdar'ın başörtülü imajına sosyal medyada yorum yağdı.

Ömer dizisinde Merve Dizdar’ı çok farklı bir hikayenin içerisinde izleyeceğiz. Nisa karakterini canlandıracak olan Dizdar, 4 çocuğu ile birlikte, kocası ortadan kaybolduğu için tek başına hayat mücadelesi vermek zoruda kalan bir kadının rolünü üstelenecek.

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Ömer dizisinde Nisa karakterini, camii imamı olan babasının affına sığınırken görüyoruz. Gidecek bir yeri olmadığını söyleyen Nisa ve babası Reşat’ın çocukları ile vereceği sınavı hep birlikte izleyeceğiz.

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MERVE DİZDAR'IN YENİ İMAJINA YORUM YAĞDI...

Merve Dizdar'ın yeni imajına sosyal medydadan yorum yağdı. Yapılan yorumların bazıları şöyle;

Merve Dizdar oyunculuk şov için sabırsızız!

Merve Dizdar'ı izlemeyi çok özlemişiz

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Merve Dizdar'ın oyunculuğu der susarım

Merve Dizdar'ın yeni imajı çok iyi.

Merve Dizdar, hayranı olduğum kadın. Heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum. Her zamanki gibi başarıyla üstesinden geleceğine inanıyorum.

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Merve için izleyeceğim güzel ve rolünün hakkını veren bir oyuncu.

Merve Dizdar yine ve yine oyunculuk şovu yapıyor..

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