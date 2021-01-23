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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'ın kıskandıran mutluluğu

23.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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“Masumlar Apartmanı” dizisinin Gülben’i Merve Dizdar ile “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2”nin sevilen ismi Gürhan Altundaşar Etiler’de bir AVM’de tencere alışverişi yaptı. Ünlü karı koca çıkışta ele mutluluk pozları verdi.

Merve Dizdar, her hafta izlenme rekorları kıran “Masumlar Apartmanı”nın başarı sırrını anlattı.
Gürhan Altundaşar’a eşi Merve Dizdar’ın “Masumlar Apartmanı” dizisinde seyirciyi ağlattığı, kendisinin ise “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2”de güldürdüğü hatırlatıldı.

Altundaşar’ın “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2”de “Açın kapıyı” lafı slogan haline geldi. Merve Dizdar’ın dizi izlerken eşinin çektiği pijamalı ev hali videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Gürhan Altundaşar, eşi Merve Dizdar’ın yemeklerine bayıldığını da söyledi.

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