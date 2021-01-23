Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'ın kıskandıran mutluluğu

Merve Dizdar, her hafta izlenme rekorları kıran “Masumlar Apartmanı”nın başarı sırrını anlattı.

Gürhan Altundaşar’a eşi Merve Dizdar’ın “Masumlar Apartmanı” dizisinde seyirciyi ağlattığı, kendisinin ise “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2”de güldürdüğü hatırlatıldı.

Altundaşar’ın “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2”de “Açın kapıyı” lafı slogan haline geldi. Merve Dizdar’ın dizi izlerken eşinin çektiği pijamalı ev hali videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Gürhan Altundaşar, eşi Merve Dizdar’ın yemeklerine bayıldığını da söyledi.

