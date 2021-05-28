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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? Şoke eden karar...

28.05.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nda önemli bir kan kaybı yaşanıyor. Sevilen dizide 'İnci' karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziye veda ediyor. Başarılı oyuncunun ayrılık nedeni ise sevenleri tarafından merak ediliyor.

İşte Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılık nedeni...

MASUMLAR APARTMANI'NDA ŞAŞIRTAN VEDA! İNCİ DİZİDEN AYRILIYOR

TRT 1'de ekranlara gelen ve ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kırıp oldukça ses getiren Masumlar Apartmanı dizisinde önemli bir kan kaybı yaşanıyor.
Psikolojik rahatsızlıklara sahip karakterlerin hayat hikayesinin anlatıldığı dizide 'İnci' karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah yapımdan ayrılıyor.
Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Atilla Şendil, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Metin Coşkun, Gizem Katmer, Emir Özden, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Meriç Özkaya gibi başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı'nda İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılık sebebi ise merak edildi.

AĞIR DRAMATİK SAHNELERDEN YORULDU!

AĞIR DRAMATİK SAHNELERDEN YORULDU!
Haberlere göre 'İnci' karakterine hayat vermekte olan Farah Zeynep Abdullah dizide ağır dramatik sahnelerin çekildiğini ve bu nedenle çok yorulduğunu belirtti. Son olarak ayrılmak istediğini yapım ekibine iletti.

SEZON FİNALİ ÖNCESİNDE VEDA EDECEK

SEZON FİNALİ ÖNCESİNDE VEDA EDECEK
TV100'ün yapmış olduğu habere göre, Farah Zeynep Abdullah'ın sezon sonu beklenmeden, sezon finali öncesinde Masumlar Apartmanı dizisine veda edeceği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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