Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? Şoke eden karar...

TRT 1'de ekranlara gelen ve ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kırıp oldukça ses getiren Masumlar Apartmanı dizisinde önemli bir kan kaybı yaşanıyor.

Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Atilla Şendil, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Metin Coşkun, Gizem Katmer, Emir Özden, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Meriç Özkaya gibi başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı'nda İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılık sebebi ise merak edildi.

AĞIR DRAMATİK SAHNELERDEN YORULDU!

Haberlere göre 'İnci' karakterine hayat vermekte olan Farah Zeynep Abdullah dizide ağır dramatik sahnelerin çekildiğini ve bu nedenle çok yorulduğunu belirtti. Son olarak ayrılmak istediğini yapım ekibine iletti.