Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? Şoke eden karar...

İşte Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılık nedeni...
MASUMLAR APARTMANI'NDA ŞAŞIRTAN VEDA! İNCİ DİZİDEN AYRILIYOR
TRT 1'de ekranlara gelen ve ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kırıp oldukça ses getiren Masumlar Apartmanı dizisinde önemli bir kan kaybı yaşanıyor.
Psikolojik rahatsızlıklara sahip karakterlerin hayat hikayesinin anlatıldığı dizide 'İnci' karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah yapımdan ayrılıyor.
Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Atilla Şendil, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Metin Coşkun, Gizem Katmer, Emir Özden, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Meriç Özkaya gibi başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı'nda İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılık sebebi ise merak edildi.
AĞIR DRAMATİK SAHNELERDEN YORULDU!
Haberlere göre 'İnci' karakterine hayat vermekte olan Farah Zeynep Abdullah dizide ağır dramatik sahnelerin çekildiğini ve bu nedenle çok yorulduğunu belirtti. Son olarak ayrılmak istediğini yapım ekibine iletti.
SEZON FİNALİ ÖNCESİNDE VEDA EDECEK
TV100'ün yapmış olduğu habere göre, Farah Zeynep Abdullah'ın sezon sonu beklenmeden, sezon finali öncesinde Masumlar Apartmanı dizisine veda edeceği öğrenildi.
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