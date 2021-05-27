MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziye veda ediyor!

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziye veda ediyor!

27.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı'nda flaş ayrılık kararı yaşandı. Sevilen dizinin sezon finali kısa bir süre kala, dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziye veda edeceği açıklandı.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziye veda ediyor!

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar,Birkan Sokullu ve Farah Zeynep'in yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda şok bir ayrılık yaşanacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde sezon boyunca İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın kulaktan kulağa ayrılacağı iddiaları dolaşırken son kararı ortaya çıktı.

FENOMEN DİZİDE ŞOK AYRILIK

OGM medya imzalı Masumlar Apartmanı'nda aylardır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddiaları sık sık gündeme geliyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT için çekilen diziden İnci'nin ayrılacağı kesinleşti. Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda edeceği ortaya çıktı.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziye veda ediyor!

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fenomen dizinin konusu ise, "Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı ,yaptığı bir kazadan dolayı tamamen değişiyor. İnci’nin yaşadığı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Safiye , Gülbe ve Neriman yaşamı takıntılarla dolu üç kız kardeştir. Evin babalığını üstlenen
Han ise hasta babalarının da içinde bulunduğu bu aileyle gerçek dünyayla arasındaki tek bağlantıdır.
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah diziye veda ediyor!

Han’ın bu yaşamdaki tek amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü o ilk anda değişerek aşık olacak ve Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Takıntılı yaşamlarından dolayı her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacak ve ortalık iyice karışacaktır." olarak tanımlanıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bir Zamanlar Çukurova fragmanBir Zamanlar Çukurova fragman
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Aydın'da iğrenç olay! Küçük kızların ifadesi ortaya çıkardı

Aydın'da iğrenç olay! Küçük kızların ifadesi ortaya çıkardı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerle gül topladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerle gül topladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Süper minisi ve derin dekoltesiyle yıllara meydan okudu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Çukur'da o ismi öldürdü! Koçovalılar'ı yıkan yeni düşman!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.