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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah parmaklarından oldu!

13.06.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan Masumlar Apartmanı dizisinde sezon boyunca İnci karakterine hayat veren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, talihsiz bir kaza geçirdi. Son zamanlarda rol aldığı fenomen diziden ayrılma kararı ile gündeme gelen başarılı oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımıyla parmaklarının kırıldığını ifade etti...

İlk olarak 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' adlı dizide Aylin karakterini canlandırmasıyla yıldızı parlayan Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'nda sergilediği başarılı performans ile ününe ün kattı. Geçtiğimiz günler sezon finali yapan diziden ayrılan ünü oyuncu, İnstagram hesabından yayınladığı esprili video ile talihsiz bir kaza yaşadığını hayranları ile paylaştı...

TALİHSİZ KAZA ONU BULDU

Sezon boyunca TRT'nin iddialı dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat vererek büyük sempati kazanan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, ufak bir talihsizlik yaşadı. Arkadaşı ile köpeğinin kavga ettikleri esnada aralarına ayırmak için giren ünlü oyuncu, serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını İnstagram hesabından yayınladığı görsel ile duyurdu.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah parmaklarından oldu!

DİZİYE VEDA ETTİ

Diziden ayrılacağını açıkladığı esnada hayranları ve dizinin sıkı takipçileri tarafından birçok eleştiri alan Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı adlı diziden sezon finalinde bir kaza sonucu hayatını kaybederek diziden ayrıldı.

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah parmaklarından oldu!

Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ile başrolü paylaşan başarılı oyuncu, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.
Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, " Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci’nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" ifadelerine yer verdi.

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Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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