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  4. Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

30.05.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, gerçek olaylardan uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı günden beri ilgiyle takip ediliyor. Ezgi Mola'nın Safiye rolüyle başrolde yer aldığı dizide Gizem Katmer, Safiye'nin kardeşi Neriman rolüne hayat verdi.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle oyunculuk kariyerinde çıkış yakalayan Gizem Katmer'i bir de Instagram'da görün.

GİZEM KATMER GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan Gizem Katmer lisans eğitimini de oyunculuk üzerine aldı.
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı göğüs dekolteli pozunu paylaştı

27 yaşındaki Rizeli Katmer, çeşitli reklam filmlerinde de yer aldı.
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Katmer, cesur Instagram pozlarıyla şaşırttı.
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Göğüs dekolteli pozunu paylaşan oyuncuya kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Katmer, geçtiğimiz günlerde Gurur Aydoğdu ile aile arasında yapılan bir törenle yüzük taktı.

2Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı göğüs dekolteli pozunu paylaştı

İşte Gizem Katmer'in Instagram pozları...

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı göğüs dekolteli pozunu paylaştı

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Masumlar Apartmanı dizisi
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