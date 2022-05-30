Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle oyunculuk kariyerinde çıkış yakalayan Gizem Katmer'i bir de Instagram'da görün.

GİZEM KATMER GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan Gizem Katmer lisans eğitimini de oyunculuk üzerine aldı.



27 yaşındaki Rizeli Katmer, çeşitli reklam filmlerinde de yer aldı.



Katmer, cesur Instagram pozlarıyla şaşırttı.



Göğüs dekolteli pozunu paylaşan oyuncuya kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Katmer, geçtiğimiz günlerde Gurur Aydoğdu ile aile arasında yapılan bir törenle yüzük taktı.

İşte Gizem Katmer'in Instagram pozları...





