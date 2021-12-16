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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer seksi pozuyla ezber bozdu! ''Yakışmadı sana!''

16.12.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle geniş kitlelerce tanınan genç oyuncu Gizem Katmer, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde tercih ettiği kıyafetiyle olay olmuştu. Katmer, bu defa fileli çoraplı seksi pozuyla sosyal medyayı salladı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer seksi pozuyla ezber bozdu! ''Yakışmadı sana!''

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, her salı izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Neriman' karakteriyle büyük beğeni toplayan Gizem Katmer, fileli çoraplı cesur pozuyla yorum yağmuruna tutuldu. Katmer'in iddialı pozuna, ''Yakışmadı sana'', ''O masum kızı sevmiştik'', ''Sen yapma bari'' ve ''Canım ağzın açık kalmış'' gibi yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise genç yıldıza övgü dolu yorumlarda bulundu.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer seksi pozuyla ezber bozdu! ''Yakışmadı sana!''

Kocaeli Üniversitesi'nde Sahne Sanatları ve Oyunculuk bölümünden mezun olan Gizem Katmer, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisiyle şöhrete kavuştu.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer seksi pozuyla ezber bozdu! ''Yakışmadı sana!''

Daha önce birçok reklam filminde rol alan ünlü oyuncu, Perdesiz Performans Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk yapıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer seksi pozuyla ezber bozdu! ''Yakışmadı sana!''

Gizem Katmer, Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde tercih ettiği kıyafetle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer seksi pozuyla ezber bozdu! ''Yakışmadı sana!''

Sosyal medyada epey aktif olan Gizem Katmer'in, Instagram'da 130 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer seksi pozuyla ezber bozdu! ''Yakışmadı sana!''

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer seksi pozuyla ezber bozdu! ''Yakışmadı sana!''

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer seksi pozuyla ezber bozdu! ''Yakışmadı sana!''


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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