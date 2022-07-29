Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun ev haliyle olay oldu! Daracık üstüyle cesur poz...

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle herkes tarafından sevilen başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, paylaşımlarıyla adeta yürek hoplatıyor. Son olarak ev haliyle dikkat çeken güzel oyuncu, daracık üstüyle pozlarını sergiledi. Şenolsun'un bu paylaşımları takipçilerinin dikkatini çekti.

DARACIK ÜSTÜYLE POZLARINI SERGİLEDİ

Instagram hesabından sık sık hayatıyla ilgili pozlarını paylaşan güzel oyuncu, son olarak ev haliyle dikkat çekti.

Evde daracık üstüyle göğüslerini kapatarak poz veren Melisa Şenolsun, güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Fiziğiyle de göz önüne gelen güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

İşte o paylaşımlar;





Melisa Şenolsun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun'la kardeştir.

25 yaşında olan güzel oyuncu, kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başlamıştır.

Melisa Şenolsun güzellik algısını şöyle anlatıyor: "Kendimi aynada gördüğüm için yorumlayamıyorum.

Ben doğal olanı, kusurlu güzellikleri, estetik müdahaleye maruz kalmayan görüntüleri seviyorum.

Mesela yüzünü çil basan insanlar, yamuk bir burun ya da cilt lekeleriyle dikkat çeken Winnie Harlow gibi yüzler çok hoşuma gidiyor"



