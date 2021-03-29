Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, doğum gününü sevgilisiyle kutladı

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si olarak gönüllerde taht kuran Ezgi Mola, 37 yaşına bastı. Sevgilisi Mustafa Aksakkallı da Ezgi Mola için doğum günü pastası yaptırdı.

Instagram hesabından doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ezgi Mola, "Sevgi dolu, birbirimizi yargılamadığımız, ötekileştirmediğimiz , ayıplamadığımız, şiddetsiz, huzurlu bir yaş diliyorum kendime ve hepimize. Bana hep hissettirdiğiniz sevginiz için teşekkür ederim, her şey gönlümüzden geçtiği gibi olsun. Sağlıkla, aşkla, huzurla" notunu yazdı.

Mustafa Aksakkallı da sevgilisi Ezgi Mola'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.



