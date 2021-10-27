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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola: Hepsi sabi sübyan

27.10.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisiyle uzun yıllar ara verdiği televizyona geri dönen Ezgi Mola, Safiye karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esiyor. Hayvan sevgisi herkes tarafından bilinen Ezgi Mola, Nişantaşı’nda köpeklerini gezdirirken görüntülendi.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola: Hepsi sabi sübyan

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Köpeklerini gezdiren oyuncu, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Mola, köpeklerine çocuklarım diye seslenirken "Çocuklarım bir süredir kardeşimdeydi. Setten fırsat bulup ilgilenemedim. Hepsine kardeşim bakıyordu." dedi.

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'SUSHİ' GİTTİ 'SABİ' GELDİ

Snob Magazin’in haberine göre; sözlerini sürdüren Ezgi Mola, "Köpeğim Sushi geçenlerde vefat etti. Onun için çok üzgünüm. Beyaz olanı yeni sahiplendim. Kendisini Antalya'daki bir barınaktan aldım. Bunların hepsi sabi sübyan olduğu adını da 'Sabi' koydum" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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