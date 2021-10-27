Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola: Hepsi sabi sübyan

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Köpeklerini gezdiren oyuncu, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Mola, köpeklerine çocuklarım diye seslenirken "Çocuklarım bir süredir kardeşimdeydi. Setten fırsat bulup ilgilenemedim. Hepsine kardeşim bakıyordu." dedi.

'SUSHİ' GİTTİ 'SABİ' GELDİ

Snob Magazin’in haberine göre; sözlerini sürdüren Ezgi Mola, "Köpeğim Sushi geçenlerde vefat etti. Onun için çok üzgünüm. Beyaz olanı yeni sahiplendim. Kendisini Antalya'daki bir barınaktan aldım. Bunların hepsi sabi sübyan olduğu adını da 'Sabi' koydum" açıklamasında bulundu.



