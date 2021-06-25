Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si ve Gülben'i tatilde! Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın doğum gününü kutladı

TRT 1'de reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola ile Gülben rolünü canlandıran Merve Dizdar, çekimlerin bitmesinin ardından tatile çıktı.

Yaz tatilini birlikte geçiren ünlü oyuncular, renkli kareleri de Instagram'dan paylaştı.

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksallı, önceki gün 34 yaşına giren Merve Dizdar'ın doğum gününü de tatilde kutladı.

"BİZİ BÜYÜLEMEYE DEVAM ET"

Ezgi Mola, Merve Dizdar'da çektiği bir tatil fotoğrafını paylaşarak "Merve iyi ki doğdun! Yeteneğinle, o güzel kalbinle, güzelliğinle bizi hep büyülemeye devam et bir tanem benim" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın paylaştığı tatil fotoğraflarına ise kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi.

"İYİ Kİ DOĞDUN TAVLA ARKADAŞIM"

Doğum günü pastasını kesen Dizdar'ın fotoğrafını ise Aksallı, "İyi ki doğdun tavla arkadaşım" notuyla paylaştı.





