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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı!

23.11.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Esra karakteriyle büyük beğeni toplayan Esra Ruşan, Instagram hesabından paylaştığı düz saçlı fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde sergilediği oyunculuğuyla adından söz ettiren güzel oyuncu Esra Ruşan, sosyal medya hesabından paylaştığı düz saçlı pozuna, ''Sevenlerim tarafından tüm gece sorgulanan düz saçlarım. Bence güzeldi. Ayrıca Anıl, are you there?'' notunu düştü. Seyircinin, kıvırcık saçlarıyla görmeye alışık olduğu Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı!

Ruşan'ın paylaşımına, ''Doğal hali çok daha güzel'', ''Siz siz değilmişsiniz gibi'', ''Tabii ki de kıvırcık hali daha güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı!

Kars doğumlu güzel oyuncu, her ne kadar Masumlar Apartmanı dizisiyle tanınsa da, daha önce Arka Sokaklar, Tatlı Küçük Yalancılar, Kurtlar Vadisi Pusu, Vatanım Sensin gibi büyük projelerde kamera karşısına geçmişti.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı!

Bir kız çocuğu annesi olan Esra Ruşan, hayatına dair anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı!


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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