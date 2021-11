Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı!

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde sergilediği oyunculuğuyla adından söz ettiren güzel oyuncu Esra Ruşan, sosyal medya hesabından paylaştığı düz saçlı pozuna, ''Sevenlerim tarafından tüm gece sorgulanan düz saçlarım. Bence güzeldi. Ayrıca Anıl, are you there?'' notunu düştü. Seyircinin, kıvırcık saçlarıyla görmeye alışık olduğu Esra Ruşan, yeni imajıyla şaşırttı.

Ruşan'ın paylaşımına, ''Doğal hali çok daha güzel'', ''Siz siz değilmişsiniz gibi'', ''Tabii ki de kıvırcık hali daha güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

Kars doğumlu güzel oyuncu, her ne kadar Masumlar Apartmanı dizisiyle tanınsa da, daha önce Arka Sokaklar, Tatlı Küçük Yalancılar, Kurtlar Vadisi Pusu, Vatanım Sensin gibi büyük projelerde kamera karşısına geçmişti.

Bir kız çocuğu annesi olan Esra Ruşan, hayatına dair anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.