MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı oyuncuları anlattı! 'Büyük entrikaların olmadığı...'

Masumlar Apartmanı oyuncuları anlattı! 'Büyük entrikaların olmadığı...'

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" adlı romanından uyarlanan, TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı", sezonun izleyici rekorunu kırdı. Masumlar Apartmanı gündeme bomba gibi düşünce herkes oyuncuları ve yönetmeni merak etti.

Gerçek bir hayat hikayesini işleyen TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı", salı günü yayınlanan 2. bölümün ardından reytinglerde sezonun en iyi sonuçlarını elde etti.

Çekimleri, Beyoğlu'nda gerçekleştirilen dram türündeki dizinin başrollerini, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin yönetmeni Çağrı Lostuvalı, yaptığı açıklamada, projenin yaklaşık bir yıl önce ortaya çıktığını söyledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" kitabında yer alan "Çöp Apartmanı" bölümünü, yapımcı Onur Güvenatam'ın dizi yapmak istediğini ifade eden Lostuvalı, yapımın böylece hayata geçtiğini dile getirdi.

Lostuvalı, bu konuyu dert edindiği için Güvenatam'a teşekkür ederek, "Televizyonda, gerçek hikayeler anlatan, büyük entrikaların olmadığı daha basit, yalın ve samimi projelerin peşinden gittiği için kendisini çok seviyorum. Bu hikaye için de buluştuğumuzda, ben seve seve proje içinde olmak istedim" dedi.

'Gerçekten ağladığımız anlar oldu'

Hikayenin oldukça samimi olduğunu vurgulayan yönetmen, şunları aktardı: "Televizyonda, ekran karşısındaki insanlar, izlerken nasıl kendilerinden bir şeyler buluyorsa, biz de sahneleri çekerken konuya çok çok yoğunlaşıyoruz. Gerçekten ağladığımız anlar oldu. Çünkü bu hikayeye, yaşanmışlığa, insanların gerçekten bu acıyı çekmiş olmasına inanıyoruz. Her anlamda, bu dizi bizim için çok kıymetli. En büyük şansımız Deniz Madanoğlu'nun kalemi ve oyuncularımızın esnekliği. Bu işi, bu inanmışlıkla sahiplenmeleri çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz ki hepimizi reytinglerle değil, duygusal olarak mutlu eden bir sonuç ortaya çıktı."
Çağrı Lostuvalı, oyuncuların her birinin enerjisinin farklı olduğuna işaret ederek, "Hepimiz biliyoruz ki dizilerde ekip, yönetmen ve oyuncu kadrosunun aynı dili yakalayabilmesi bir süreçtir. Ben yine kendimi bu anlamda da şanslı buluyorum. Biz bu yolu çok hızlı katettik. Çünkü karakterleri iki taraf da sahiplenince, kafa yorunca o dil çok çabuk oluşabiliyor" diye konuştu. Dizilerde daha gerçek ve yaşanmışlıkları ele alan hikayelerin daha sık yer alması gerektiğine vurgu yapan Lostuvalı, "Televizyonun toplum üzerindeki sorumluluğu çok önemli ve bununla hareket etmek çok kıymetli. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Dizide "Gülben" karakterini canlandıran Merve Dizdar da senaryonun başarılı olduğunu dile getirerek, "Senaryoyu okuduğunuz zaman, önce şaşırıyor, başka bir şey düşünemiyorsunuz. Deniz Madanoğlu ve ekibi çok iyi yazıyor. Zaten senaryoyu okuduktan sonra, ekstra bir yorumunuz olamıyor" diye konuştu.. Dizdar, Gülben'in yanı sıra dizideki tüm karakterlerin seyircilerin kalbine dokunduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu: "Gülben karakterinin bana denk gelmesi çok büyük bir şans ve büyük bir mutluluk. Daha önce hiç böyle bir karakteri oynamamıştım. Ben kendi karakterimi anlatırken bile etkileniyorum. Sonuçta yaptığımız şey bir oyun. Ama bunu insanlara ne kadar gerçek verirsen, onlar da o kadar empati yaparak, içine alır. Karakterler oynarken bizi de etkiliyor, yani öylesine oynamıyoruz. Bu da sanırım seyirciye yansıyor ve izleyicilerle aramızda bir bağ oluşuyor."
Dizide Farah Zeynep Abdullah'ın kardeşi "Ege"yi canlandıran 23 yaşındaki oyuncu Emir Özden de karakterine dair, "Ege karakteri biraz kendi sorumluluklarından kaçan, kendi kafasına göre takılan bir karakter. Bunun yanında ailesini küçük yaşta bir trafik kazasında kaybetmiş. Ege'yi ablası İnci ve dedesi büyütüyor. O yüzden sanırım hayatında biraz sevgi boşluğu yaşıyor ve bu boşluğu doldurmak için başına açtığı dertlerle bir yolculuğu oluyor genel olarak" dedi. Özden, yönetmenden oyuncu ve teknik ekibe kadar herkesin diziye büyük emek verdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Huzurlu bir setimiz var. Başarının en büyük sebebi bu galiba. Çevremde kimi tanıyorsam, herkes dizimizi izliyor. Tabii ki çok çaba sarf edilmiş, uğraşılmış, sıkı çalışılmış, güzel ve derin bir hikayenin karşılığının da bu şekilde beğenilerek verilmesi ve insanların kendinden bir şey bulması çok hoş. Sonuçta yaptığımız işin karşılığının bir yere dokunduğunu hissediyor olmak bizi de mutlu ediyor."

EZGİ İLE BİZİ ÇOK BENZETİYORLAR

EZGİ İLE BİZİ ÇOK BENZETİYORLAR
Yapımın başarısındaki temel nedeninin ekip uyumu olduğuna dikkati çeken Dizdar, "Herkes sette birbirine yardım ediyor ve destek oluyor. Herkes özveriyle çalışıyor ve hikayeye çok inanıyor. Yönetmenlerimiz de çok iyi. Oyuncularımız da sadece işlerinde iyi olduğu için değil, kişilikleri de çok iyi olduğundan iyi bir uyum ortaya çıkıyor." dedi Dizdar, Ezgi Mola ile abla-kardeşi oynadığı için mutluluğunu dile getirerek, "Benim için bundan ötesi yok. Zaten bizi çok benzetiyorlar. Ona da ayrı mutlu oluyorum. İyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. Rakamlarla işim yok. İnsanların hisleri benim için önemli. Bugüne kadar dizi ile alakalı hiçbir kötü bir şey okumadım. Bence asıl kıymetli olan bu nokta." ifadelerini kullandı.
Dizide "Neriman" karakterini oynayan Gizem Katmer ise ilk kez bir dizide rol aldığını ve bu anlamda çok heyecanlı olduğunu söyledi. Karakterinin sıkışan bir hayatın içinde yaşadığını aktaran Katmer, şöyle konuştu:
"Dışarıda özgürlük var ama Neriman pek oraya ulaşamıyor gibi. Evdeki düzene ayak uydurmaya çalışırken aslında bazı şeyler istemese bile Neriman için de bir alışkanlığa, takıntıya dönüşmüş. O yüzden de biraz asosyal ve abisi onun biraz nefes almasını sağlıyor. Okulda başarılı olabilmesi için motivasyon oluyor. Bir taraftan da Safiye ve Gülben ablaları var. Onlarla mücadele ediyor. Derken hayatlarına İnci ve ailesi geldikten sonra başka bir enerji, başka bir hayat oluyor. İnci, onun rol model alabileceği bir kadın belki... İnci ve ailesi ile yollarımız kesiştiğinde aslında daha farklı bir macera olacak."
Katmer, kendisi için özellikle ikinci bölümde zor sahnelerin olduğunu dile getirerek, "İşini gerçekten iyi yapan oyuncularla çalışmak beni çok rahatlatıyor. Merve Dizdar da, Ezgi Mola da ikisi de çok tecrübeli ve onlarla birlikte oynamak beni daha güvende hissettiriyor. O yüzden daha rahat performans sergileyebiliyorum. Yoksa daha zor olurdu." ifadelerine yer verdi. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
Altın sert düşüşte!
Altın sert düşüşte!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
Arka Sokaklar'da Engin Müdür şoku!
Arka Sokaklar'da Engin Müdür şoku!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020’de ekranlara merhaba diyecek yerli diziler
Heyecanlı bekleyiş sürüyor... Uyanış Büyük Selçuklu fark attı
Kimsesizler dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kimsesizler konusu nedir, oyuncuları kimler?
Erdal Beşikçioğlu yeni diziyle geliyor!
Sadakatsiz dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi, konusu ve oyuncuları
Sadakatsiz dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serkan'dan aşk itirafı: Sana deli gibi aşık oldum Eda Yıldız! Sen Çal Kapımı 11. son bölüm izle
Sana deli gibi aşık oldum
Gençliğim Eyvah dizisi için final kararı! Gençliğim Eyvah ne zaman bitiyor?
Ekrana veda ediyor! İşte final tarihi
Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman'a hangi oyuncular katıldı?
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.