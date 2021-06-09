Masumlar Apartmanı sezon finalinde İnci öldü! Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan 37. bölümüyle sezon finali yaptı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde ise sürpriz bir son yaşandı.

İNCİ, HAN'IN KOLLARINDA ÖLDÜ

Masumlar Apartmanı son bölümde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra onu terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi.



O anlarda ise Han, İnci'nin kaldığı otele doğru gitmeye başladı. Ancak hamile olduğu da ortaya çıkan İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi. Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı.

HAN AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Dizinin final sahnesinde ise İnci'nin ölümünün ardından ise iyice dağılan Han'ın akıl hastanesine yatırıldığı görüldü. Han'ın çocukluğuna döndüğü ve hayali karakterle konuştuğu da görülürken, kardeşleri Safiye ve Gülben ise Han'ı akıl hastanesinde ziyaret etti.