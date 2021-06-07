Masumlar Apartmanı sezon finalinde neler olacak? Han'ın gözyaşları: Hepinizi iyi olacaksınız, ben öleceğim!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan 37. bölümüyle sezon finali yapacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır.

O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.

“Masumlar Apartmanı” sezon finaliyle 8 Haziran Salı (yarın) akşam saat 20.00’de TRT’1 de.



