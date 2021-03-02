Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzle, Masumlar Apartmanı 23. Bölüm Özeti

Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı 23. bölümüyle 24 Şubat Çarşamba akşamı yayınlandı. Dizinin müdavimleri son bölümde neler olduğu hakkında aramalar yapmaya başladı. Peki Masumlar Apartmanı son bölüm özeti ne?

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı son bölümde, Han Esra’ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra’nın çok daha fazlasını gördüğünden henüz habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez hale gelmiştir ve bildiklerini İnci’ye anlatmaya karar verir. İnci için durum artık bir şüpheden ibaret değildir. Olayı araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye’ye öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Fakat işler planladığı şekilde devam etmez. Naci'nin gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir.

Hikmet’in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat’ı oldukça zor durumda bırakır. Neriman, okulda Gamze’nin meydan okumasını kabul eder ve yeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu bilmediği tehlikeli sulara doğru yönlendirir. Esra’nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı epey karıştıracaktır.