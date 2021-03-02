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Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzle, Masumlar Apartmanı 23. Bölüm Özeti

02.03.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı Son Bölüm İzle, Masumlar Apartmanı 23. Bölüm Özeti

TRT1'in reytingleri yüksek ve ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı her hafta olduğu gibi listeleri zorlamaya devam ediyor. Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin başrollerini üstlendiği dizi son bölümüyle izleyicilerin odağı oldu. Peki Masumlar Apartmanı son bölümünde ne oldu? Masumlar Apartmanı 23. bölüm özeti ve detayları...

Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı 23. bölümüyle 24 Şubat Çarşamba akşamı yayınlandı. Dizinin müdavimleri son bölümde neler olduğu hakkında aramalar yapmaya başladı. Peki Masumlar Apartmanı son bölüm özeti ne?

MASUMLAR APARTMANI 23. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı son bölümde, Han Esra’ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra’nın çok daha fazlasını gördüğünden henüz habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez hale gelmiştir ve bildiklerini İnci’ye anlatmaya karar verir. İnci için durum artık bir şüpheden ibaret değildir. Olayı araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye’ye öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Fakat işler planladığı şekilde devam etmez. Naci'nin gerçeklerle yüzleşme vakti gelmiştir.

Hikmet’in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat’ı oldukça zor durumda bırakır. Neriman, okulda Gamze’nin meydan okumasını kabul eder ve yeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu bilmediği tehlikeli sulara doğru yönlendirir. Esra’nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı epey karıştıracaktır.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 24. yeni bölümünden izleyenleri şaşırtan bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci, Safiye'ye başka bir sürpriz daha yapıyor. Han ve İnci arasındaki gerilim ise devam ediyor. Eşinin sırlarını açığa çıkarmak isteyen İnci, Han'ı takip ediyor. Ve İnci'nin Han'ı gece yarısı çöplükte yakalamasıyla, Han'ın büyük sırrı açığa çıkıyor.

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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar

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