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Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

13.04.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler olacak. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümde, Esat'ın ortadan kaybolması Esra'yı korkutacak. Esra, Han'ın Esat'a bir şey yapacağından şüphelenecek. Han ise apartmanın kazan dairesinde bir kişiyi zincirle bağlı şekilde tutuyorken görülecek. Esra'nın ise kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekecek.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek bir kişinin boğazına sarılıyor. Han doktorun kendi hakkındaki yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını güçlendiriyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Neriman’ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke ediyor. Safiye tam bir kriz haline giriyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Evde durumlar iyice geriliyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştiriyor ve Han duruma müdahale ediyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibi görünüyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Ege ise hem Neriman’ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınıyor.

Gülben’in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci ise ona yardım etmek için bazı adımlar atıyor. Ancak her zamanki gibi Safiye’yle karşı karşıya geliyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Yağmur’un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han’ın canını sıkıyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Esra ise Esat’a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlıyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Kafasındaki şüphe son derece korkutucu ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermiyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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