Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Kazan dairesinde kim var?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek bir kişinin boğazına sarılıyor. Han doktorun kendi hakkındaki yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor.

Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını güçlendiriyor.

Neriman’ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke ediyor. Safiye tam bir kriz haline giriyor.

Evde durumlar iyice geriliyor.

İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştiriyor ve Han duruma müdahale ediyor.

Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibi görünüyor.