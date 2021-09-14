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Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de

14.09.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in geçen sezona damgasını vuran dizisi “Masumlar Apartmanı”, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hikayesi ve oyunculuklarıyla geçen sezon dikkatleri çeken “Masumlar Apartmanı” bu akşam saat 20.00’de yeni sezonuyla TRT 1’de ekranlara gelecek.

Geçen sezon nefes kesen finaliyle çok konuşulan dizinin bu akşamki bölümünde heyecan bir an olsun durmuyor.

İnci’nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han’ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han’ın durumu, Naci’nin hastalığı Safiye’nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

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Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı” yeni sezon ilk bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de.


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TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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