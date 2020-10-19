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Matbaa işletmecisini silahla yaralayan saldırgan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde husumetli olduğu matbaa ve reklam işletmecisini iş yerinde silahla yaralayan şahıs tutuklandı.Olay, 16.00 sıralarında Körfez Güney Mahallesi Taner Sokak üzerinde matbaa ve reklam işleri yapan bir iş yeri önünde meydana geldi.

Matbaa işletmecisini silahla yaralayan saldırgan tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde husumetli olduğu matbaa ve reklam işletmecisini iş yerinde silahla yaralayan şahıs tutuklandı.
Olay, 16.00 sıralarında Körfez Güney Mahallesi Taner Sokak üzerinde matbaa ve reklam işleri yapan bir iş yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye S.M. adlı şahıs, 5 yıl önceki bir husumet ile ilgili davalık olduğu matbaa ve reklam hizmeti veren Ahmet Y.’nin (32) iş yerine gitti. Bir süre iş yerinde konuşan ikilinin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan S.M., ateş ederek Ahmet Y.’yi bacağından yaralandı. Açılan ateş sonucu dizinden yaralanarak kanlar içinde kalan Ahmet Y. iş yerinde oturduğu masasından yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Ahmet Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ahmet Y.’yi silahla yaralayan S.M. ise olay yerinden iki sokak ötede polis ekiplerine teslim oldu. Emniyette işlemleri tamamlanan S.M., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Matbaa işletmecisini silahla yaralayan saldırgan tutuklandı

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