Mate 20 Pro deneyiminizi geliştirin

Son yıllarda çoğu üreticinin 3.5mm kulaklık girişini kaldırmaya ve kablosuz kulaklık geliştirmeye başladığını görüyoruz. Huawei de güncel modellerinde güncel kablosuz kulaklıklarıyla performanslı sonuçlar sunmayı hedefliyor. Bu bağlamda firmanın ürettiği FreeBuds isimli ürün, gelen aramalardan müzik keyfinize kadar pek çok anınızda yanınızda yer alıyor.

Kablosuz olarak tasarlanan ve kulakta rahatlıkla konumlandırılabilen kulaklık, dokunuşlarınızla hareket ederek size hızlı sonuçlar veriyor. Örneğin…

Bir arama geldiğinde, herhangi bir kulaklığınıza 2 kere dokunarak aramayı cevaplayabilir, yine iki kere dokunarak aramayı sonlandırabilirsiniz.

Sol kulaklığa iki kez dokunarak sesli asistanı aktifleştirebileceğiniz gibi sağ kulaklığa iki kez dokunarak da müziklerinizi başlatıp durdurabilirsiniz.

AAC teknolojisine sahip ve suya karşı dayanıklı tasarlanan kulaklık, Bluetooth 4.0 teknolojisiyle Huawei Mate 20 Pro telefonunuza bağlanabiliyor ve kulağınıza takar takmaz bunu algılayarak çalışmaya başlıyor.