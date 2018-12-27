Mate 20 Pro deneyiminizi geliştirin

Son yıllarda çoğu üreticinin 3.5mm kulaklık girişini kaldırmaya ve kablosuz kulaklık geliştirmeye başladığını görüyoruz. Huawei de güncel modellerinde güncel kablosuz kulaklıklarıyla performanslı sonuçlar sunmayı hedefliyor. Bu bağlamda firmanın ürettiği FreeBuds isimli ürün, gelen aramalardan müzik keyfinize kadar pek çok anınızda yanınızda yer alıyor.
Kablosuz olarak tasarlanan ve kulakta rahatlıkla konumlandırılabilen kulaklık, dokunuşlarınızla hareket ederek size hızlı sonuçlar veriyor. Örneğin…
Bir arama geldiğinde, herhangi bir kulaklığınıza 2 kere dokunarak aramayı cevaplayabilir, yine iki kere dokunarak aramayı sonlandırabilirsiniz.
Sol kulaklığa iki kez dokunarak sesli asistanı aktifleştirebileceğiniz gibi sağ kulaklığa iki kez dokunarak da müziklerinizi başlatıp durdurabilirsiniz.
AAC teknolojisine sahip ve suya karşı dayanıklı tasarlanan kulaklık, Bluetooth 4.0 teknolojisiyle Huawei Mate 20 Pro telefonunuza bağlanabiliyor ve kulağınıza takar takmaz bunu algılayarak çalışmaya başlıyor.
Aramalarda arka plan gürültülerini izole ederek berrak bir ses kalitesi sunan, aynı zamanda mikrofonu sayesinde sizin sesinizi de berrak bir şekilde karşı tarafa ileten kulaklık, müzik tarafında da temiz tizleri ve derin bass’larıyla beğeninizi kazanacaktır.
Ürün, 15 dakikalık şarj ile 1.5 saat, tam şarj ile de 3 saat kesintisiz müzik dinleme imkânı sunuyor.
Huawei 10000 mAh şarj ünitesi
Huawei Mate 20 Pro, hızlı şarj destekli 4200mAh pil ile geliyor. Tek şarj ile 2 gün boyunca telefonu kullanabiliyor ve isterseniz kablosuz olarak hızlı şarj edebiliyor, isterseniz de kablosuz olarak başka telefonları da Mate 20 Pro aracılığıyla şarj edebiliyorsunuz.
Mate 20 Pro’nun an itibarıyla pil tarafında en gelişmiş ve detaylı seçenekleri sunan telefonlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine de çoğu kullanıcı için taşınabilir şarj ünitelerinin önemi büyük. Böylelikle özellikle seyahatleriniz esnasında şarj konusunda endişelenmek zorunda kalmıyorsunuz. Huawei’nin teklifi ise yalnızca yüksek kapasite değil, aynı zamanda şık tasarım ve yüksek performans da.
Huawei taşınabilir şarj ünitesi, 10000mAh değere sahip. 9 V / 2 A’yı ve 5 V / 2 A’yı destekleyen çıkışı bulunan ürün, normal taşınabilir pillere kıyasla telefonları daha hızlı şarj edebiliyor. Ayrıca 3D baskılı tasarımı sayesinde hem şık görünüyor hem de daha sağlam bir tutuş hissi oluşturuyor.
10 bin mAh pil demek, Mate 20 Pro’nuzu iki kerenin üzerinde şarj edebilirsiniz demek.
Huawei Bluetooth hoparlör
Stereo hoparlörlere ve gelişmiş bir yazılım desteğine sahip olan Mate 20 Pro, gerek beraberinde gelen kulaklıkları gerekse de stereo hoparlörleri aracılığıyla kullanıcıya net sesler sunabiliyor. İster bir şeyler izleyin, ister oynayın, isterseniz de dinleyin. Tabii gittiğiniz ortamlarda müziğinizi daha güçlü bir şekilde paylaşma isteğiniz de olabilir. Bu gibi durumlarda Huawei’nin Bluetooth hoparlörü yardımınıza koşuyor.
360 derece surround özelliği olan hoparlör, Bluetooth 4.0 teknolojisiyle telefonunuza bağlanabiliyor ve müzik arşivinizi berrak bir ses kalitesiyle ortama taşıyor. Dokunmatik panele sahip olan ürün, hem şık tasarımı hem de kullanışlı yapısıyla tercih edilebilecek hoparlörlerden.
Huawei TalkBand B3 Lite akıllı bant ve Bluetooth kulaklık
Eğer bir akıllı bileklik ihtiyacınız varsa, TalkBand B3 Lite’a şans verebilirsiniz. Bu bileklik ile hem aktivitelerinizi takip edebilir hem de mesajlaşma, arama gibi işlevleri Mate 20 Pro telefonunuzla bağlantılı olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Suya ve toza karşı dayanıklı tasarlanan, bunun yanında renkli kayış seçenekleri de bulunan TalkBand B3 Lite’ın en dikkat çekici taraflarından bir tanesi ise, kayıştan çıkarıp kulağınıza takabiliyor oluşunuz. Böylece bir anda akıllı bileklikten Bluetooth kulaklığa geçiş yapmış oluyorsunuz. Bu çok yönlü tasarım sayesinde TalkBand B3 Lite’ı ön plana çıkarıyor.
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