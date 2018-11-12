Mate 20 Pro yüksek bir etiketle satışa sunulacak

Akıllı telefon pazarının en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 3 firmasından biri olan Huawei, kısa süre önce yeni amiral gemisi modeli Mate 20 Pro’yu tanıtmıştı. Huawei Mate 20 Pro, gerek tasarımıyla, gerek teknik özellikleri, gerek kamera performansıyla otoritelerden tam not almayı başardı.
Avrupa ve Amerika’da fiyat hususunda iPhone XS ile yarışan Mate 20 Pro, Türkiye’de de oldukça yüksek bir etiketle satışa sunulacak.
Huawei Türkiye garantisi kapsamında bulunan Mate 20 Pro modelini an itibariyle çeşitli e-ticaret siteleri üzerinden 8000TL’ye ön siparişle satın almak mümkün. Telefonun teslimatı ise 19 Kasım itibariyle gerçekleşecek.
Peki 8000TL verip, Mate 20 Pro’yu satın almaya değer mi? Bu yazımızda Huawei Mate 20 Pro için belirlenen etiket fiyatını tartışacağız.
Piyasa ortalaması bu şekilde
Öncelikli olarak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Ülkemizde akıllı telefonlar üzerinden alınan yüzde 25’lik ÖTV, yüzde 18’lik KDV ve yüzde 6’lık TRT payı mevcut. Yani üreticiler Türkiye’ye özel bir fiyat politikası uygulamadıkları sürece, fiyatlar vergilerden ötürü oldukça yüksek meblağlara ulaşabiliyor.
Yurt dışında 1000 dolar olarak duyurulan bir telefon, hali hazırda ülkemizde 5500TL seviyesinden satılması lazım. Muhtemelen üreticilere kalsa belirlenecek olan etiket fiyatı da bu dolaylarda olacaktır. Fakat işin içine vergiler girdiğinde fiyat bir anda 7500 – 8000TL seviyelerine fırlayabiliyor.
Bunu hemen hemen tüm üreticilerin fiyatlandırma politikalarında görüyoruz. Gerek Samsung, gerek Apple, gerekse de Huawei, yurt dışında 900 – 1000 dolar bandında duyurdukları telefonları, ülkemizde 7000 – 10000TL bandında fiyatlardan satışa sunuyorlar.
Mate 20 Pro fiyatı çok absürt değil
Bu ufak bilgilendirmeyi yaptıktan sonra asıl konumuza geri dönelim. Yani Huawei Mate 20 Pro fiyatına. Malum Huawei yeni amiral gemisi modelini Türkiye’de de satışa sunacak. Telefon şu anda pek çok e-ticaret sitesinde ön sipariş konumunda bulunuluyor.
Huawei Mate 20 Türkiye fiyatı ise şimdilik 7999TL seviyelerinde. Peki Huawei Türkiye garantili Mate 20 Pro için 7999TL vermeye değer mi? İşte asıl sorulması gereken soru bu.
Öncelikle şunu kavramamız gerekiyor. Artık bu fiyatlara şahin, doğan, kartal bile satılmıyor. Yani bu paraya araba alırım kafasından kurtulmak gerekli. Her ne kadar ülkemizde asgari ücrete, emekliye, memura henüz zam gelmemiş olsa da a’dan z’ye herşey zamlanmış durumda. Nitekim bu zam yağmurundan en çok etkilenen sektörlerden birisi de akıllı telefonlar oldu.
Dolayısıyla, mevcut şartlar altında yurt dışında 1000 dolar ya da 1000 euro fiyat etiketiyle duyurulan bir telefonun ülkemizde 8000TL bandından satılıyor olması, pek de şaşılacak bir durum değil. Asıl mesele satılan telefonun bu parayı hak edip etmeyeceği.
Huawei Mate 20 Pro; yok yok!
Hemen baştan belirtelim. Mate 20 Pro, fiyatını sonuna kadar hak eden bir telefon. Çift NPU ünitesine sahip Kirin 980’den güç alan Mate 20 Pro, hali hazırda pazarın en güçlü telefonlarından biri. Hatta Android kanadının en güçlü telefonu.
Uçtan uca ekran tasarımıyla gelen telefon ekran altı parmak izi okuyucusuna ve üç boyutlu yüz tanıma özelliğine de sahip. Bunun yanı sıra Mate 20 Pro bir powerbank gibi kablosuz şarj özelliğine sahip cihazlarınızı şarj edebiliyor.
Yani basit bir tabirle Mate 20 Pro’da yok yok diyebiliriz. Hali hazırda sektörde 8.000TL bandında satılan farklı modeller de mevcut. Net bir şekilde ifade edebiliriz ki bu modellerden hiç biri Mate 20 Pro’nun yakınına bile yaklaşamaz. Dolayısıyla bir telefona 8.000TL vermeyi düşünüyorsanız, Mate 20 Pro bunu sonuna kadar hak ediyor.
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