Mate 20 Pro yüksek bir etiketle satışa sunulacak

Öncelikli olarak şunu kabul etmemiz gerekiyor. Ülkemizde akıllı telefonlar üzerinden alınan yüzde 25’lik ÖTV, yüzde 18’lik KDV ve yüzde 6’lık TRT payı mevcut. Yani üreticiler Türkiye’ye özel bir fiyat politikası uygulamadıkları sürece, fiyatlar vergilerden ötürü oldukça yüksek meblağlara ulaşabiliyor.

Peki 8000TL verip, Mate 20 Pro’yu satın almaya değer mi? Bu yazımızda Huawei Mate 20 Pro için belirlenen etiket fiyatını tartışacağız.

Huawei Türkiye garantisi kapsamında bulunan Mate 20 Pro modelini an itibariyle çeşitli e-ticaret siteleri üzerinden 8000TL’ye ön siparişle satın almak mümkün. Telefonun teslimatı ise 19 Kasım itibariyle gerçekleşecek.

Avrupa ve Amerika’da fiyat hususunda iPhone XS ile yarışan Mate 20 Pro, Türkiye’de de oldukça yüksek bir etiketle satışa sunulacak.

Akıllı telefon pazarının en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 3 firmasından biri olan Huawei, kısa süre önce yeni amiral gemisi modeli Mate 20 Pro’yu tanıtmıştı. Huawei Mate 20 Pro, gerek tasarımıyla, gerek teknik özellikleri, gerek kamera performansıyla otoritelerden tam not almayı başardı.

Yurt dışında 1000 dolar olarak duyurulan bir telefon, hali hazırda ülkemizde 5500TL seviyesinden satılması lazım. Muhtemelen üreticilere kalsa belirlenecek olan etiket fiyatı da bu dolaylarda olacaktır. Fakat işin içine vergiler girdiğinde fiyat bir anda 7500 – 8000TL seviyelerine fırlayabiliyor.

Bunu hemen hemen tüm üreticilerin fiyatlandırma politikalarında görüyoruz. Gerek Samsung, gerek Apple, gerekse de Huawei, yurt dışında 900 – 1000 dolar bandında duyurdukları telefonları, ülkemizde 7000 – 10000TL bandında fiyatlardan satışa sunuyorlar.

Mate 20 Pro fiyatı çok absürt değil

Bu ufak bilgilendirmeyi yaptıktan sonra asıl konumuza geri dönelim. Yani Huawei Mate 20 Pro fiyatına. Malum Huawei yeni amiral gemisi modelini Türkiye’de de satışa sunacak. Telefon şu anda pek çok e-ticaret sitesinde ön sipariş konumunda bulunuluyor.

Huawei Mate 20 Türkiye fiyatı ise şimdilik 7999TL seviyelerinde. Peki Huawei Türkiye garantili Mate 20 Pro için 7999TL vermeye değer mi? İşte asıl sorulması gereken soru bu.