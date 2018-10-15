HABER

Mate 20X canlı canlı görüntülendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 09:05 | Son Güncelleme

Huawei’nin oyun odaklı ilk telefonu olan Mate 20X canlı canlı görüntülendi. İşte Çinli üreticinin 16 Ekim’de resmiyet kazanacak olan üst segmentteki yeni modeli.

Mate 20X canlı canlı görüntülendi

Bilindiği üzere Huawei uzun bir süredir yeni Mate serisi üzerinde çalışıyor. Çinli üreticinin 16 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte 3 yeni Mate modeli tanıtılacak. Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X.
Zaten Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun tanıtılacağı uzun bir süredir biliniyordu. Fakat Huawei’nin tanıtacağı üçüncü Mate modelinin oyun odaklı bir cihaz olduğu, geçtiğimiz hafta ortaya çıktı.
Mate 20X ismiyle duyurulan model, özel bir soğutma sistemi ile gelecek. En azından Huawei tarafından yayınlanan ilk tanıtım görseli buna işaret ediyordu.

Geçtiğimiz gün Mate 20X canlı olarak görüntülendi. Dilerseniz bu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fotoğrafta da görüldüğü üzere Mate 20X tasarım açısından Mate 20 ile aynı çizgide yer alıyor. Ekranın üst kısmında kameranın yer aldığı ufak bir çentik bulunuyor. Bu da telefonda Mate 20 Pro’da yer alacak olan 3D yüz tarayıcısının bulunmayacağı anlamına geliyor.

Şimdilik Huawei’nin oyun odaklı telefonuna ilişkin bildiğimiz tek şey, cihazın diğer Mate 20 modellerinde olduğu gibi Kirin 980 yonga setiyle geleceği. Muhtemelen RAM tarafında da 6GB ve 8GB’lık opsiyonlar bulunacaktır. Fakat bu bilgiler henüz kesinleşmiş değil.

Huawei’nin tanıtım görselinde de belirtildiği üzere Mate 20X özel bir soğutma sistemine sahip olacak. Fakat bu soğutma sisteminin içeriği de henüz bilinmiyor. Neyse ki yeni Mate serisi hakkındaki tüm detayları sayılı saatler sonrasında öğrenmiş olacağız.

Samsung W2019 TENAA’da ortaya çıktı

PARTNEREkmekten öyle bir şey çıktı ki...Ekmekten öyle bir şey çıktı ki...
Huawei Mate 20 Pro fiyatı kesinlik kazandı Huawei Mate 20 Pro fiyatı kesinlik kazandı
Görme engelliler nesneleri tanıyabilecekGörme engelliler nesneleri tanıyabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mate 20X Huawei teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün

Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün

Huawei Mate 20 Pro fiyatı kesinlik kazandı

Huawei Mate 20 Pro fiyatı kesinlik kazandı

Görme engelliler nesneleri tanıyabilecek

Görme engelliler nesneleri tanıyabilecek

Monster Notebook’tan dev açılış

Monster Notebook’tan dev açılış

Kırmızı ışıktan geçen şimdi yandı!

Kırmızı ışıktan geçen şimdi yandı!

Call of Cthulhu PC sistem gereksinimleri

Call of Cthulhu PC sistem gereksinimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.