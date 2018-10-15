Mate 20X canlı canlı görüntülendi

Bilindiği üzere Huawei uzun bir süredir yeni Mate serisi üzerinde çalışıyor. Çinli üreticinin 16 Ekim’de düzenleyeceği etkinlikte 3 yeni Mate modeli tanıtılacak. Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20X.

Zaten Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun tanıtılacağı uzun bir süredir biliniyordu. Fakat Huawei’nin tanıtacağı üçüncü Mate modelinin oyun odaklı bir cihaz olduğu, geçtiğimiz hafta ortaya çıktı.

Mate 20X ismiyle duyurulan model, özel bir soğutma sistemi ile gelecek. En azından Huawei tarafından yayınlanan ilk tanıtım görseli buna işaret ediyordu.

Geçtiğimiz gün Mate 20X canlı olarak görüntülendi. Dilerseniz bu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fotoğrafta da görüldüğü üzere Mate 20X tasarım açısından Mate 20 ile aynı çizgide yer alıyor. Ekranın üst kısmında kameranın yer aldığı ufak bir çentik bulunuyor. Bu da telefonda Mate 20 Pro’da yer alacak olan 3D yüz tarayıcısının bulunmayacağı anlamına geliyor.

Şimdilik Huawei’nin oyun odaklı telefonuna ilişkin bildiğimiz tek şey, cihazın diğer Mate 20 modellerinde olduğu gibi Kirin 980 yonga setiyle geleceği. Muhtemelen RAM tarafında da 6GB ve 8GB’lık opsiyonlar bulunacaktır. Fakat bu bilgiler henüz kesinleşmiş değil.

Huawei’nin tanıtım görselinde de belirtildiği üzere Mate 20X özel bir soğutma sistemine sahip olacak. Fakat bu soğutma sisteminin içeriği de henüz bilinmiyor. Neyse ki yeni Mate serisi hakkındaki tüm detayları sayılı saatler sonrasında öğrenmiş olacağız.

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