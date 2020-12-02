HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mate 40 Pro+ damga vurdu: AnTuTu kasım ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını açıkladı!

Mate 40 Pro+ damga vurdu: AnTuTu kasım ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını açıkladı!

02.12.2020 18:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mate 40 Pro+ damga vurdu: AnTuTu kasım ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını açıkladı!

AnTuTu, kasım ayının en güçlü akıllı telefonlar listesini yayınladı. AnTuTu Benchmark sonuçlarına göre akıllı telefonları sıralayan AnTuTu, en güçlü Android telefonlar arasında Huawei Mate 40 Pro+ ve Xiaomi Mi 10 Ultra gibi telefonlara yer verdi. İşte kasım ayının en güçlü akıllı telefonları!

AnTuTu Android tarafındaki en güçlü akıllı telefonları her ay sıralıyor. Yine kasım ayının en güçlü akıllı telefonlarını da sıralayan AnTuTu, listenin en başına Huawei Mate 40 Pro'yu oturtmuştu. 685.339 puan alan Kirin 9000 işlemcili Huawei Mate 40 Pro'yu, o listede eylül ayının lideri Vivo iQOO 5 Pro takip etmişti. Aradan geçen yaklaşık bir aylık süre, büyük değişimlere neden oldu. Zira takdir edersiniz ki bir ay oldukça uzun bir süre. Bir aylık fark ise AnTuTu'nun Weibo hesabı üzerinden paylaştığı, aralık ayının en güçlü Android telefonları listesine yansıdı.

İŞTE KASIM AYININ EN GÜÇLÜ ANDROİD AKILLI TELEFONLARI

En güçlü Android telefonlar listesinde lider, Huawei Mate 40 Pro olmasa da Huawei Mate 40 Pro'nun abisi/ablası olarak nitelendirebileceğimiz Huawei Mate 40 Pro+ oldu. Huawei Mate 40 Pro+, AnTuTu Benchmark'tan aldığı 698.654 puan ile listenin zirvesinde yer aldı. Mate 40 Pro+'ı ise 684.069 puan ile geçtiğimiz ayın lideri Huawei Mate 40 Pro takip etti. Listenin geri kalanı ise şöyle sıralandı:

  • Xiaomi Mi 10 Ultra / 671.045 puan
  • Vivo iQOO 5 / 664.250 puan
  • Vivo iQOO 5 Pro / 664.238 puan
  • Redmi K30S / 664.119 puan
  • Vivo X50 Pro+ / 662.524 puan
  • iQOO Neo3 / 644.449 puan
  • ASUS Rog Phone 3 / 638.842 puan
  • Rescuer Gaming Phone Pro / 626.985 puan

AnTuTu en güçlü akıllı telefonlar

Akıllı telefon satışları: 2020'nin 3. çeyreğinde en çok satış yapan markalar belli oldu!Akıllı telefon satışları: 2020'nin 3. çeyreğinde en çok satış yapan markalar belli oldu!

EN GÜÇLÜ ORTA SEVİYE AKILLI TELEFONLAR DA AÇIKLANDI

En güçlü orta seviye akıllı telefonlar listesinde ise Redmi 10X 5G lider. Huawei Nova 7 Pro, Redmi 10X 5G'yi takip ederken, Redmi 10X Pro 5G üçüncü oluyor. Redmi 10X Pro 5G'nin, Redmi 10X 5G'nin arkasında kalması oldukça enteresan. Bu listenin tamamı ise şu şekilde:

Redmi 10X 5G / 404.089 puan
Huawei Nova 7 Pro / 401.091 puan
Redmi 10X Pro 5G / 398.227 puan
Huawei Nova 7 / 395.879 puan
Honor 30 / 388.751 puan
Honor X10 / 363.363 puan
Honor 30S / 353.169 puan
Huawei Nova7 SE / 351.638 puan
Redmi K30 5G / 350.048 puan
Realme Q2 Pro 5G / 338.516 puan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
iPhone 12 özelliği daha eski iPhone'a geldi!iPhone 12 özelliği daha eski iPhone'a geldi!
Sınav sonuçları açıklandı!Sınav sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Ankara'da kritik toplantı! Bilim Kurulu toplanıyor

Ankara'da kritik toplantı! Bilim Kurulu toplanıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Apple 2020'nin en iyi App Store uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

Apple sürpriz listeyi paylaştı! İşte yılın en iyileri

Çin dünyanın her yerine 2 saatte ulaşabilecek jet motorunu test ediyor

Bu jet motoru dünyanın her yerine 2 saatte ulaşabiliyor!

Apple hiç bahsetmedi: iPhone 8 1080P FaceTime HD desteği kazandı!

iPhone 12 özelliği daha eski iPhone'a geldi!

Zoom bir günde yüzde 14 değer kaybı yaşadı!

Uzaktan çalışanlar sıklıkla tercih ediyor! Dikkat çeken gelişme

Çin'in Ay'a inen uzay aracı Chang'e 5, örnek toplamayı başardı

Tarihi bir adım olarak görülüyor! Başarıya ulaştı

Redmi Note 9 satışları için dikkat çeken paylaşım!

Redmi Note 9 satışları için dikkat çeken paylaşım!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.