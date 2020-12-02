Mate 40 Pro+ damga vurdu: AnTuTu kasım ayının en güçlü Android akıllı telefonlarını açıkladı!

AnTuTu Android tarafındaki en güçlü akıllı telefonları her ay sıralıyor. Yine kasım ayının en güçlü akıllı telefonlarını da sıralayan AnTuTu, listenin en başına Huawei Mate 40 Pro'yu oturtmuştu. 685.339 puan alan Kirin 9000 işlemcili Huawei Mate 40 Pro'yu, o listede eylül ayının lideri Vivo iQOO 5 Pro takip etmişti. Aradan geçen yaklaşık bir aylık süre, büyük değişimlere neden oldu. Zira takdir edersiniz ki bir ay oldukça uzun bir süre. Bir aylık fark ise AnTuTu'nun Weibo hesabı üzerinden paylaştığı, aralık ayının en güçlü Android telefonları listesine yansıdı.

İŞTE KASIM AYININ EN GÜÇLÜ ANDROİD AKILLI TELEFONLARI

En güçlü Android telefonlar listesinde lider, Huawei Mate 40 Pro olmasa da Huawei Mate 40 Pro'nun abisi/ablası olarak nitelendirebileceğimiz Huawei Mate 40 Pro+ oldu. Huawei Mate 40 Pro+, AnTuTu Benchmark'tan aldığı 698.654 puan ile listenin zirvesinde yer aldı. Mate 40 Pro+'ı ise 684.069 puan ile geçtiğimiz ayın lideri Huawei Mate 40 Pro takip etti. Listenin geri kalanı ise şöyle sıralandı:

Xiaomi Mi 10 Ultra / 671.045 puan

Vivo iQOO 5 / 664.250 puan

Vivo iQOO 5 Pro / 664.238 puan

Redmi K30S / 664.119 puan

Vivo X50 Pro+ / 662.524 puan

iQOO Neo3 / 644.449 puan

ASUS Rog Phone 3 / 638.842 puan

Rescuer Gaming Phone Pro / 626.985 puan

EN GÜÇLÜ ORTA SEVİYE AKILLI TELEFONLAR DA AÇIKLANDI

En güçlü orta seviye akıllı telefonlar listesinde ise Redmi 10X 5G lider. Huawei Nova 7 Pro, Redmi 10X 5G'yi takip ederken, Redmi 10X Pro 5G üçüncü oluyor. Redmi 10X Pro 5G'nin, Redmi 10X 5G'nin arkasında kalması oldukça enteresan. Bu listenin tamamı ise şu şekilde:

Redmi 10X 5G / 404.089 puan

Huawei Nova 7 Pro / 401.091 puan

Redmi 10X Pro 5G / 398.227 puan

Huawei Nova 7 / 395.879 puan

Honor 30 / 388.751 puan

Honor X10 / 363.363 puan

Honor 30S / 353.169 puan

Huawei Nova7 SE / 351.638 puan

Redmi K30 5G / 350.048 puan

Realme Q2 Pro 5G / 338.516 puan

