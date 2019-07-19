Matematiği edebiyat ile sevecekler

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, eğitimde yenilikçi yaklaşımları yakından takip ediyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatı’nın Kullanımı ve Örnek Uygulamalar Projesi’nin ikinci eğitim kampı Antalya’da gerçekleştirildi. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın desteklediği 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında düzenlenen programa Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nden Matematik Öğretmeni Beren Mestan da katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Burcu Durmaz’ın yürüttüğü proje 8 gün süren yoğun bir eğitim ve uygulama sürecinin ardından tamamlandı. Proje ile bilim tarihi, kriptoloji, çocuk kitaplarındaki görsel unsurlar ve dijital hikâye yazma araçları gibi pek çok konuyu ele alan oturumlar gerçekleştirildi.

Farklı ülkelerde kullanılmakta olan ancak ülkemizde yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilen matematik öğretimi ve çocuk edebiyatı bütünleştirilmesi sürecinin irdelendiği projenin, verimli bir şekilde tamamlandığını belirten Dr. Burcu Durmaz, Çocuk Edebiyatı’nı odağa alarak farklı disiplinlerle matematik eğitimini bütünleştiren onlarca ders ve etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Matematik Öğretmeni Beren Mestan ise proje çerçevesinde gerçekleştirilen programının oldukça yararlı olduğunu, eğitimde yeni yaklaşımları yakından takip ettiklerini söyledi.

Proje, çocuk ve popüler bilim kitaplarının ilköğretim matematik öğretiminde daha çok kullanılmasını öngörüyor. Matematik ve Türkçe öğretmenleri ile bilim merkezi çalışanlarını bir araya getiren proje ile öğretmen davranışları ve müfredat farklılaştırma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.



