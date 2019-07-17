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Matematiğin geleceği Kütahya’da tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) matematikte güncel konuların dünyaca ünlü bilim insanlarınca tartışılacağı Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) adlı uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor.Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından 17-19 Temmuz tarihleri arasında Germiyanoğlu Yakup Bey Salonunda düzenlenecek konferansa, 15 ülkeden 60 farklı konuşmacı katılıyor.Dumlupınar Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof.

Matematiğin geleceği Kütahya’da tartışılıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (DPÜ) matematikte güncel konuların dünyaca ünlü bilim insanlarınca tartışılacağı Operators in General Morrey-Type Spaces and Applications (OMTSA 2019) adlı uluslararası konferansa ev sahipliği yapıyor.
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı tarafından 17-19 Temmuz tarihleri arasında Germiyanoğlu Yakup Bey Salonunda düzenlenecek konferansa, 15 ülkeden 60 farklı konuşmacı katılıyor.
Dumlupınar Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Ekincioğlu, "Matematik alanında dünyaca tanınan pek çok bilim insanının konuşmacı olarak katılacağı konferansta matematikte son yıllarda öne çıkan popüler kavramlar tartışılacak ve bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları, meslektaşlarıyla paylaşmaları sağlanacak.Amacımız Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni dünya arenasında matemaktik çalışmaları ile ön plana çıkarbilecek tartışmalara açmaktır. Üniversite olarak dünya çapında bir üniversite amaçlıyoruz. Bu tür çalımların başında uluslararası konferanslar geliyor. Kütahya bunları hak ediyor" dedi.
Ekincioğlu, sunum dilinin İngilizce olduğu konferansların, 3 günde ve 21 oturumda tamamlanacağını ifade etti.

Matematiğin geleceği Kütahya’da tartışılıyor

Matematiğin geleceği Kütahya’da tartışılıyor

Matematiğin geleceği Kütahya’da tartışılıyor

Matematiğin geleceği Kütahya’da tartışılıyor

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