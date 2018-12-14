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Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta özel bir lisede matematik öğretmeni olarak görev yapan Erdal Karadeniz, dersten çıktıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Olay, saat 11.30 sıralarında Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir özel lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lisede matematik öğretmenliği yapan Erdal Karadeniz (43), dersten çıktıktan sonra koluna ağrı girdiğini söyledikten sonra yere yığıldı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Erdal Karadeniz'in kalbinin durduğunu fark etti. Kalp masajıyla hayata döndürülen Karadeniz, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Karadeniz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Erdal Karadeniz'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, Erdal öğretmenin ölümü, öğrencilerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Karadeniz'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Erdal Karadeniz

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