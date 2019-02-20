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"Materyal eksiğimizin tamamını giderdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:23 | Son Güncelleme

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili: - "Materyal eksiğimizin tamamını giderdik. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm Türkiye'ye 50 tır materyal uğurladık. Bunların tasarımından üretimine kadar hepsi yerli ve milli, Genel Müdürlüğümüzce yaptırıldı" - "Turkcell ile Braille okuma cihazı geliştirdik. Türkiye'deki görme engelli öğrencilerimize dağıtmayı hedefliyoruz. İlk adımda 200 cihaz dağıtıyoruz. Bu cihaz son derece önemli ve fonksiyonel"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, özel eğitimde kullanılan materyallerin öğrenmede büyük fayda sağladığına dikkati çekerek "Materyal eksiğimizin tamamını giderdik. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm Türkiye'ye 50 tır materyal uğurladık. Bunların tasarımından üretimine kadar hepsi yerli ve milli, Genel Müdürlüğümüzce yaptırıldı." dedi.

Bilgili, Karatay İzzet Bezirci İlkokulu'nda düzenlenen materyal dağıtım töreninde, Konya'da özel eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi için toplantı yapacaklarını söyledi.

Özeli eğitim hizmetiyle ilgili eksikleri tamamlamaya yönelik adım atacaklarını aktaran Bilgili, özel eğitimde kullanılan materyallerin öğretmen öğrenci açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bilgili, özel eğitimde öğretmenlerin materyal olmadan konuyu anlatmakta güçlük çektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Öğrenci de anlamakta güçlük çeker. Materyal bunun için önemli. Materyal eksiğimizin tamamını giderdik. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm Türkiye'ye 50 tır materyal uğurladık. Bunların tasarımından üretimine kadar hepsi yerli ve milli, Genel Müdürlüğümüzce yaptırıldı. Yarışma düzenliyoruz burada ödül alan eserleri Ar-Ge sürecinden geçirerek üretim bandına yolluyoruz. Geçen yıl 50 tır üretim yaptık. Bunun önemli bir kısmını Bolu Cezaevinde mahkumlar yaptı. Bir kısmını da öğrenciler yaptı. Bir kısmı da kendi tesislerimizde işçiler tarafından yapıldı. Sağlığa zararı olmayan yerli ve milli materyallerdir. Eskiden bu materyaller sağlıksız şekilde yapılıyordu. Yurt dışından ithal ediliyordu. Şimdi tasarımından üretimine kadar bizim kontrolümüzde yapılıyor. Hepsi fonksiyonel. Ülkemizdeki özel öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz son derece mutlu."

- "Braille okuma cihazı geliştirdik"

Öğrencilerin yüzünün gülmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Bilgili, özel eğitimi iyileştirme projesi üzerine çalıştıklarını ifade etti.

Bilgili, görme engelli öğrencilerin eğitimlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Turkcell ile Braille okuma cihazı geliştirdik. Türkiye'deki görme engelli öğrencilerimize dağıtmayı hedefliyoruz. İlk adımda 200 cihaz dağıtıyoruz. Bu cihaz son derece önemli ve fonksiyonel. Görme engelli öğrencilerimiz açısından ders materyallerini okuma ve anlaması bakımından ne varsa hepsi cihaza yüklenebiliyor. Çocuklarımız, kitaplarını ve materyallerini bu cihaz üzerinden görebiliyor ve okuyabiliyor. Bu projeyi tüm ülke çapında genişleteceğiz. Konya'da total görme engelli öğrencilerimize hepsine dağıtacağız."

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