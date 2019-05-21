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Mathieu Valbuena, Antalyaspor maçında yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mathieu Valbuena, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Mathieu Valbuena, Antalyaspor maçında yok

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mathieu valbuena Fenerbahçe Antalyaspor

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Pilav üstü Kuru Nasıl da Koydu Onyekuru :))
israfil_Atay_1988 adlı FetöcüEzik7ŞikeBahçeli:Herkesin Anası kutsaldır unutma ve Ananın Ellerinden Öpüyorum...
Herşeye Evet ama her ne kadar Çocuk olsan da Aile merhumu ve herkesin baştacı Annelerine eğer bir daha küfür edersen 5 parmağıma tükürüp,kulağının tozuna sağlam bir Osmanlı tokadı atarım,ayılabilirsen de direk savcılık kanalıyla......Türk Örf Adet Analeynlerimizle,aile kavramını aklından çıkarma
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