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Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı

21.12.2020 17:20 | Son Güncelleme:
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Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta koltuk döşemecisinin, ikinci el aldığı kanepede bulduğu mermiyi matkapla delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki döşemecide meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta koltuk döşemecisinin, ikinci el aldığı kanepede bulduğu mermiyi matkapla delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki döşemecide meydana geldi. Koltuk döşemeci M.T. (34) ikinci el olarak aldığı koltuğun içerisinde bir mermi buldu.
M.T. koltukta bulduğu mermiyi matkapla delmek istediği sırada matlama meydana geldi. Patlamada sırasında M.T. elinden ve göğsünden yaranırken, yanındaki çırağı F.A.P. (13) ise göğsünden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan M.T. ve F.A.P sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı

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