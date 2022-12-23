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Matkapla delip içine asit enjekte ettiler! Mersin'de sembol haline gelmişti... Dikkat çeken 'talimat' iddiası: "Olay siyasi kurgu"

23.12.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece 03.00 sıralarında meydanın simgesi haline gelen yarım asırlık ağaca matkapla 9 delik açtılar, asit türevi sıvı enjekte edip kurumasına neden oldular. Şüphelilerin kullandığı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olduğu ortaya çıktı. Aracı kullanan belediye çalışanı Y. S. gözaltına alınırken beraberindeki kişinin CHP Gençlik Kolları Başkanı O. Ç. olduğunu öne sürdü. Talimatın nereden geldiğine ilişkin iddianın da dikkat çektiği olayda 3 sanığa 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Matkapla delip içine asit enjekte ettiler! Mersin'de sembol haline gelmişti... Dikkat çeken 'talimat' iddiası: "Olay siyasi kurgu"

Mersin'de Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının kurutulması talimatının Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanından geldiği öne sürüldü. İddianın sahibi belediye çalışanı Y. S., bölgedeki kamera kayıtlarının tek tek incelenmesiyle gözaltına alındı. Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı O. Ç.'nin de adının geçtiği olayda savcı, sanıklara 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Olayın tüm ayrıntıları şu şekilde...

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ARAÇ BELEDİYE TARAFINDAN KİRALANMIŞ

Simge haline gelen kauçuk ağacı kök noktasından matkapla 9 delik açılıp, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutuldu. İhbarla çalışma başlatan polis, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Ağaca 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarında sıvı enjekte eden kişilerin kullandığı aracın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kiralandığı belirlendi. Aracı kullanan belediye çalışanı Y. S., gözaltına alındı. Y. S., beraberindeki kişinin, Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı O. Ç. olduğunu, talimatın da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı S. S. G.'den geldiğini iddia etti.

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AĞAÇ YENİDEN YEŞERDİ

Y. S.'nin ifadesinin ardından O. Ç. ile S. S. Ç. de gözaltına alındı. İşlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakıma alınan ağaç ise zamanla yeniden yeşerdi. Soruşturmanın ardından 3 şüpheli hakkında 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İDDİALARI REDDETTİ: OLAY SİYASİ KURGU

Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuksuz sanıklar ile avukat katıldı. Duruşmada savunma yapan S. S. G, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

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S. S. G., olayın siyasi kurgu olduğunu, kimseye ağacı kurutma gibi bir talimat vermediğini öne sürdü.

SAVCI: KİMYASAL MADDE KAYNAKLI OLABİLİR

Duruşmada mütalaa veren savcı, ağaçtaki renk değişiminin bilinmeyen kimyasal maddenin dökülmesi sonucu meydana gelebileceğini belirtti. Savcı da iddianameye iştirak ederek, sanıklara 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

(DHA)

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asit ağaç

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