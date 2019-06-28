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Matmazel Coco: Fotoğraflarla Türkiye'de Drag Queen olmak

28.06.2019 14:06 | Son Güncelleme

Seyhan Arman tiyatro sanatçısı. 2014'ten bu yana da 'Drag Queen Matmazel Coco' olarak sahnede. EPA'dan foto muhabir Sedat Su na, LGBTİ aktivisti ve tiyatro sanatçısı Seyhan Arman'ı 'Matmazel Coco' ve 'Seyhan' olarak görüntüledi.

Matmazel Coco: Fotoğraflarla Türkiye'de Drag Queen olmak

Pırıltılı kostümlerin sardığı feminen bir beden, ışıltılı makyajın aydınlattığı, parlak rujların dudakları süslediği kararlı bir yüz… Birazdan Drag Queen 'Matmazel Coco'ya dönüşecek olan tiyatro sanatçısı ve LGBTİ aktivisti trans birey Seyhan Arman sahneye hazırlanıyor.

EPA/EFE haber ajansından foto muhabir Sedat Suna, 39 yaşındaki Seyhan Arman'ın 'Matmazel Coco' olarak Türkiye'de Drag Queen sanatını sahneye taşımasını, 'Seyhan' olarak da İstanbul'da yaşayan bir trans birey ve tiyatro sanatçısı olarak hayatını görüntüledi.

"Matmazel Coco hayali bir dünyada yaşıyor, ama aynı zamanda siyasi bir karakter. İnsanları eğlendiriyor ve siyasi farkındalık yaratıyor" diyor Seyhan Arman ve 2014 yılından bu yana sahnede olan karakterini anlatıyor:

"Matmazel Coco birçok şey yapıyor! Konserler veriyor, performanslar sergiliyor, düğünlerde şov yapıyor, bazen karaoke yapıyor… Bana çok şey katıyor ve izleyenler keyif alıyor. Birlikte eğleniyoruz."

Trans birey olmak Türkiye'de kolay değil. Transfobinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de, hak savunucularına göre 2018 yılında en az 5 trans birey öldürüldü. Son 10 yılda ise öldürülen trans bireylerin sayısı 60'a çıktı.

Trans bireyler iş bulmakta da zorlanıyor. EFE haber ajansına konuşan, soyadını vermek istemeyen trans birey Demet "Bir trans olarak neredeyse tek alternatifiniz seks işçisi olmak. Çok azı başka işe sahip. Seks işçiliğine bulaşmamayı başaranların hepsi ailelerinin, arkadaşlarının desteğini alıyordur" diyor.

Seyhan Arman ise kendisini tiyatroya adadı. Adana doğumlu Arman, küçük yaşlarından bu yana sahnedeydi.

İstanbul'a 2000 yılında taşındı. Geçmişe dönüp baktığında "Ben tüm hayatım boyunca bir trans kadındım. Kendimi, ruhumu tanıyorum" diyor.

İlkokul çağlarında farklı olduğunu keşfettiğini söyleyen Arman, o zamanlar bu farklılığın ne anlama geldiğini bilmediğini söylüyor:

"Hiç transseksüel veya homoseksüel tanımıyordum. Dünyada bir tek benim herhalde diye düşünüyordum."

Seyhan Arman, LGBTİ bir bireyin hayatını anlattığı kendi yazıp yapımcılığını da üstlendiği 'Küründen Kabare' adlı oyundaki performansıyla en iyi oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Bu başarısından sonra çok sayıda televizyon dizisi ve filmde yer aldı. Son olarak da Netflix'teki 'Pose' adlı dizideki Electra isimli trans bireyi seslendirdi.

Tiyatro sahnesinde sergilediği sanatının dışında LGBTİ haklarının sıkı bir savunucusu olan Seyhan Arman 'Lambda İstanbul' sivil toplum kuruluşunda da aktif:

"Transseksüellik 'kamusal' bir şey. Bizim kim olduğumuz, toplum için ne olduğumuz çok açık. Biraz tuhaf geliyoruz belki çünkü bunu gösteriyoruz. Erkeklik gibi 'kutsal' görülen bir şeyi korumadığımız için küçük görülüyoruz. Bize 'kadın değilsiniz' de diyorlar."

"Hep beraber yaşayabileceğimize inanıyorum. İnsanlar benim gibi düşünebilir. Nefret söylemi olmadan. Etnisitenin veya cinsel yönelimin çok önemli olmadığını fark ettiğiniz zaman çok daha rahat hissediyorsunuz."

Fotoğraflar: EPA/EFE haber ajansından foto muhabir Sedat Suna

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