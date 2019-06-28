Matmazel Coco: Fotoğraflarla Türkiye'de Drag Queen olmak

Pırıltılı kostümlerin sardığı feminen bir beden, ışıltılı makyajın aydınlattığı, parlak rujların dudakları süslediği kararlı bir yüz… Birazdan Drag Queen 'Matmazel Coco'ya dönüşecek olan tiyatro sanatçısı ve LGBTİ aktivisti trans birey Seyhan Arman sahneye hazırlanıyor.

EPA/EFE haber ajansından foto muhabir Sedat Suna, 39 yaşındaki Seyhan Arman'ın 'Matmazel Coco' olarak Türkiye'de Drag Queen sanatını sahneye taşımasını, 'Seyhan' olarak da İstanbul'da yaşayan bir trans birey ve tiyatro sanatçısı olarak hayatını görüntüledi.

"Matmazel Coco hayali bir dünyada yaşıyor, ama aynı zamanda siyasi bir karakter. İnsanları eğlendiriyor ve siyasi farkındalık yaratıyor" diyor Seyhan Arman ve 2014 yılından bu yana sahnede olan karakterini anlatıyor:

"Matmazel Coco birçok şey yapıyor! Konserler veriyor, performanslar sergiliyor, düğünlerde şov yapıyor, bazen karaoke yapıyor… Bana çok şey katıyor ve izleyenler keyif alıyor. Birlikte eğleniyoruz."

Trans birey olmak Türkiye'de kolay değil. Transfobinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'de, hak savunucularına göre 2018 yılında en az 5 trans birey öldürüldü. Son 10 yılda ise öldürülen trans bireylerin sayısı 60'a çıktı.