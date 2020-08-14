Matrix 4'ten yeni haberler geldi! Kadroda kimler var, ne zaman vizyona giriyor?

Matrix 4 filminin yapımcılığını Warner Bros Pictures üstlenirken yönetmen koltuğunda Lana Wachowski var. Neo (Keanu Reeves) ve Trinity (Carrie- Ann Moss) ile bir kez daha Matrix evrenine giriş yapmanın heyecanı ile Matrix 4 ile ilgili son gelişmelere birlikte göz atalım:

MATRIX 4'ÜN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss'un başrolleri kesinleşmiş olsa da, serinin ikonik karakteri Morpheus'u canlandıran Laurence Fishbourne'un kadrodaki yeri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"Welcome back Mr.Anderson!" repliğini belleğimize kazıyan Hugo Weawing, yani Ajan Smith ne yazık ki yeni kadroda yer almıyor.

Son dönemin önemli oyuncularından Neil Patrick Harris, sır gibi saklanan bir rolle Matrix evrenine dahil oldu.

Aquaman ve Black Mirror'dan tanıdığımız Yahya Abdul Mateen II'nin kadroya dahil olduğu bilinse de Matrix 4' teki rolü hakkında kesinleşen bir bilgi yok. Ancak ünlü oyuncunun Morpheus'un genç versiyonunu oynayacağı yönünde söylentiler artıyor.