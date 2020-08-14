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Matrix 4'ten yeni haberler geldi! Kadroda kimler var, ne zaman vizyona giriyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Matrix'e yeniden girmeye hazır mısınız? Ağustos 2019'da resmi olarak yeni bir Matrix filminin çekileceği duyurulduktan sonra spekülasyonların ardı arkası kesilmedi. Wachowski Kardeşlerin elinden çıkma, sinema tarihinde hatırı sayılır bir yeri bulunan Matrix efsanesinin yeni filmi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık.

Matrix 4'ten yeni haberler geldi! Kadroda kimler var, ne zaman vizyona giriyor?

Matrix 4 filminin yapımcılığını Warner Bros Pictures üstlenirken yönetmen koltuğunda Lana Wachowski var. Neo (Keanu Reeves) ve Trinity (Carrie- Ann Moss) ile bir kez daha Matrix evrenine giriş yapmanın heyecanı ile Matrix 4 ile ilgili son gelişmelere birlikte göz atalım:

MATRIX 4'ÜN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

  • Keanu Reeves ve Carrie-Ann Moss'un başrolleri kesinleşmiş olsa da, serinin ikonik karakteri Morpheus'u canlandıran Laurence Fishbourne'un kadrodaki yeri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  • "Welcome back Mr.Anderson!" repliğini belleğimize kazıyan Hugo Weawing, yani Ajan Smith ne yazık ki yeni kadroda yer almıyor.

  • Son dönemin önemli oyuncularından Neil Patrick Harris, sır gibi saklanan bir rolle Matrix evrenine dahil oldu.

  • Aquaman ve Black Mirror'dan tanıdığımız Yahya Abdul Mateen II'nin kadroya dahil olduğu bilinse de Matrix 4' teki rolü hakkında kesinleşen bir bilgi yok. Ancak ünlü oyuncunun Morpheus'un genç versiyonunu oynayacağı yönünde söylentiler artıyor.

  • Matrix kadrosunda yer almayı başaranlar arasında Baywatch dizisinin güzel yıldızı Priyanka Chopra ve Mindhunter dizisinden Jonathan Groff da var.

  • iZombie'den tanığımız Andrew Caldwell'in kadrodaki yeri netleşmiş olsa da rolü şimdilik gizemini koruyor.

  • Özgürlük savaşçılarının kaptanı Nioebe'ye can veren Jada Pinkett Smith'in ise halen görüşmelere devam ettiği biliniyor.

    • MATRIX 4'ÜN ADI VE KONUSU BELLİ OLDU MU?

    • Serinin ilk üç filmi The Matrix, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions isimleri ile vizyona girmişti. Wachowski Kardeşlerin alameti farikası Matrix serisinin bu devam filminin de "R" harfi ile başlayan bir isimle vizyona girmesi bekleniyor.

    • Çekimleri devam eden Matrix 4'ün konusu tam bir sır! Ancak üçlemenin son filminde nihayete eren Neo ve Trinity'nin kaderini göz önüne alırsak oldukça şaşırtıcı bir senaryo bizi bekliyor diyebiliriz.

    • Senaryo için yönetmen Lana Wachowski'nin The Lazarust Project'in yazarı Aleksandar Hemon ve Cloud Atlas'ın yazarı David Mitchell ile birlikte çalıştığını da müjdeleyelim.

    MATRIX 4'ÜN ÇEKİMLERİ VE VİZYON TARİHİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

    • Matrix 4'ün çekimlerine başlanacağı Warner Bros Pictures tarafından resmi olarak açıklandıktan sonra vizyon tarihi 21 Mayıs 2021 olarak belirlenmişti.

    • Şubat 2020'de San Francisco'da başlayan Matrix 4'ün çekimleri Mart ayında da Berlin'de devam etmişti. Ancak sonrasında yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle çekimler belirsiz bir süre için askıya alındı.

    • Temmuz 2020 itibariyle Berlin'de tekrar çekimlerine başlanan Matrix 4 için yeni vizyon tarihi 1 Nisan 2022!
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