HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Matrix 4 ve Dune, aynı anda hem sinemalarda hem internette izlenecek

Matrix 4 ve Dune, aynı anda hem sinemalarda hem internette izlenecek

04.12.2020 03:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Matrix 4 ve Dune, aynı anda hem sinemalarda hem internette izlenecek

Warner Bros, yeni çıkacak tüm filmlerini aynı anda hem beyaz perdede hem de internette gösterme kararı alarak, Holywood stüdyoları ve ABD'deki sinema salonları arasındaki gerilimi artırdı.

Warner Bros, yeni çıkacak tüm filmlerini aynı anda hem beyaz perdede hem de internette gösterme kararı alarak, Holywood stüdyoları ve ABD'deki sinema salonları arasındaki gerilimi artırdı.

Kararla, bilim kurgu filmi Dune ve Matrix filmlerinin dördüncüsü sinemalarla birlikte HBO Max platformunda gösterilecek.

Genelde filmler, aylarca sadece sinemalarda gösterildikten sonra, internet platformlarında izlenebiliyordu.

Ancak koronavirüs salgını yüzünden çok sayıda sinema salonunun kapanması nedeniyle, stüdyoların gelirlerinde büyük bir azalma oldu.

Warner Bros, bu nedenle 2021'de çıkacak bütün filmlerin HBO Max'ta gösterileceğini açıkladı.

Yeni çıkacak Warner Bros filmleri arasında Godzilla vs Kong, Mortal Kombat ve The Suicide Squad'ın da olması bekleniyor.

water tower with Warner Bros logo

Warner Bros daha önce de, büyük bütçeli Noel filmi Wonder Woman 1984'ün de hem HBO Max hem de sinemalarda gösterileceğini açıklamıştı.

WarnerMedia Studios'un Yönetim Kurulu Başkanı Ann Sarnoff salgın nedeniyle "yaratıcı çözümler" bulmak zorunda kaldıklarını söyledi ve "Hiç kimse bizim kadar filmlerin beyaz perdeye dönmesini istemiyordur" dedi.

ABD'li sinema salonları zinciri AMC de daha önce, şirketin filmlerini aynı gün hem internette hem de sinemalarda göstereceğini söylemesinden sonra, tüm Universal filmlerinin gösterimini yasaklamıştı.

İki şirket daha sonra anlaşmış ve filmlerin sinemalarda gösteriminden 17 gün sonra dijital platformlarda gösterilmesine karar verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Yüksek Mahkeme Trump’ın Wisconsin davasını reddettiYüksek Mahkeme Trump’ın Wisconsin davasını reddetti
BİM market güncel çalışma saatleri!BİM market güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

1000 TL başvuruları devam ediyor!

1000 TL başvuruları devam ediyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Önlemleri hiçe saymışlardı: İşte cezaları

Önlemleri hiçe saymışlardı: İşte cezaları

MEB'den 'siber saldırı' açıklaması

MEB'den 'siber saldırı' açıklaması

Skandal karar! Fransa Ulusal Meclisi Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

Skandal karar! Fransa Ulusal Meclisi Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Biden: Dr. Fauci güvenli dediği takdirde kamuoyu önünde aşı olacağım

Biden, Dr. Fauci'den Kovid-19 ekibine katılmasını istedi

Yüksek Mahkeme Trump’ın Wisconsin davasını reddetti

Yüksek Mahkeme Trump’ın Wisconsin davasını reddetti

Husilerden Hudeyde’deki sanayi bölgesine topçu saldırısı: 9 ölü, 7 yaralı

Husilerden Hudeyde’deki sanayi bölgesine topçu saldırısı

Trump, 'seçimlerde usulsüzlük göremedik' diyen bakanı eleştirdi

Trump, 'seçimlerde usulsüzlük göremedik' diyen bakanı eleştirdi

Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı 'Dağlık Karabağ tanınsın' kararını onayladı

Skandal karar! Fransa Ulusal Meclisi Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

Fransa Başbakanı Jean Castex: Aşı ücretsiz olacak

Başbakanları duyurdu: Aşı ücretsiz olacak

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.