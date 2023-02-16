Matrix'in Neo'su Keanu Reeves'in sevgilisinden deprem için yardım çağrısı: "Bugün, sevgiyi en geniş anlamıyla yaşayacağımız gün!"

Matrix'in Neo'su Keanu Reeves ile yaşadığı aşkla gündem olan ABD'li sanatçı Alexandra Grant, Kahramanmaraş depremine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Alexandra Grant'in paylaşımında yer verdiği sözler görenleri duygulandırdı. Ünlü ismin bu davranışı, yardımseverliğiyle bilinen Keanu Reeves'in aşkta doğru tercih yaptığı şeklinde yorumlandı.

KEANU REEVS'İN SEVGİLİSİ ALEXANDRA GRANT'TAN DEPREMZEDELER İÇİN DUYGULANDIRAN MESAJ

Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, sevgiyi en geniş anlamıyla yaşayacağımız; küresel toplum için ve henüz tanışmadığımız insanlarla empati kuracağımız bir gün"

Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant de tıpkı Madonna, Priyanka Chopra, Brian May, Orlando Bloom, Penelope Cruz, Harry Styles, Ricky Martin ve Daniel Craig gibi Türkiye'de yaşanan deprem felaketine paylaşımıyla dikkat çekti.

